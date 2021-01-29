На Кубани впервые за 20 дней число новых случаев коронавируса опустилось ниже 190

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 29 января коронавирусом, по официальным данным, заболели 33 тыс. 314 человек

Федеральный оперштаб 29 января сообщил о том, что за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 19 тыс. 238 жителей России, написал RT. Всего за период наблюдения в стране зарегистрировали 3 млн 813 тыс. 48 случаев коронавируса.

Из больниц выписали уже 3 млн 255 тыс. 462 пациента (+26 тыс. 204 за сутки), однако 72 тыс. 185 человек спасти не удалось (+534).

Больше всего инфицированных накануне традиционно зафиксировали в Москве — 2 тыс. 799. Следом идут Санкт-Петербург (+2 тыс. 284) и Московская область (+1 тыс. 44).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа сложилась следующая ситуация: Ростовская область — 377, Ставропольский край — 231, Краснодарский край — 189, Крым — 173, Севастополь — 99, Дагестан — 98, Кабардино-Балкария — 88, Карачаево-Черкесия — 70, Северная Осетия — 64, Адыгея — 46, Ингушетия — 44, Чечня — 35.

По данным оперштаба Кубани, в числе 189 заболевших 111 женщин и 78 мужчин. Также коронавирус подтвердился у 8 детей. Самому младшему пациенту 3 года, а старшему — 95 лет.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 44;
  • в Белореченском районе — 14;
  • в Новороссийске — 13;
  • в Сочи — 11;
  • в Кавказском районе — 10;
  • в Калининском и Выселковском районах — по 8;
  • в Апшеронском, Темрюкском, Тимашевском и Мостовском районах —по 6;
  • в Гулькевичском, Павловском и Славянском районах — по 5;
  • в Геленджике, Туапсинском, Брюховецком и Динском районах — по 4;
  • в Кореновском и Курганинском районах — по 3;
  • в Анапе и Горячем Ключе, а также в Кущевском, Красноармейском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Тбилисском и Успенском районах — по 2;
  • в Отрадненском и Белоглинском районах — по 1.

За все время пандемии в лабораториях Краснодарского края провели 2 млн 338 тыс. 228 исследований на COVID-19, из них 33 тыс. 314 тестов оказались положительными. Показатель заболеваемости увеличился до 586,9 случая на 100 тыс. населения Кубани.

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По данным регионального минздрава, 24 тыс. 149 пациентов уже выписали с выздоровлением, еще 104 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 4 — на ЭКМО. Медикам не удалось спасти 1 тыс. 432 пациента с подтвержденным COVID-19. За последние сутки подтвердилась смерть еще 20 человек.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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