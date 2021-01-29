На Кубани впервые за 20 дней число новых случаев коронавируса опустилось ниже 190

В Краснодарском крае к 29 января коронавирусом, по официальным данным, заболели 33 тыс. 314 человек

Федеральный оперштаб 29 января сообщил о том, что за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 19 тыс. 238 жителей России, написал RT. Всего за период наблюдения в стране зарегистрировали 3 млн 813 тыс. 48 случаев коронавируса.

Из больниц выписали уже 3 млн 255 тыс. 462 пациента (+26 тыс. 204 за сутки), однако 72 тыс. 185 человек спасти не удалось (+534).