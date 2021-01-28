После прививки от ковида человек всё равно может быть носителем вируса — российский ученый

Глава НИИ гриппа Дмитрий Лиознов 28 января сообщил журналистам, что человек после вакцинации может быть носителем коронавируса

Напомним, в августе 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил, что в России «впервые в мире» зарегистрировали вакцину от COVID-19 — «Спутник V». Массовая вакцинация всех желающих началась в стране в начале этого года.

И. о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов 28 января провел пресс-концерецию, на которой предупредил, что после прививки от коронавируса человек всё равно должен соблюдать определенные меры безопасности, чтобы не заразить других.

«Привитый человек защищен, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду. Им может быть и здоровый человек, у которого заболевание может и не развиться, но может быть вот этим временным носителем. Именно поэтому мы говорим, что привитый должен соблюдать определенные противоэпидемические меры, чтобы не заразить других», — процитировал ученого ТАСС.

Как добавила замдиректора по научной работе НИИ гриппа Дарья Даниленко, иммунитет формируется не раньше, чем через три недели после второго укола вакцины. До этого времени вероятность того, что человек может быть носителем инфекции, выше, написал RT.

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Портал Юга.ру записал монологи краснодарцев, которые пришли сделать прививку от коронавируса в мобильный пункт вакцинации на Главной городской площади, их можно прочитать здесь. О том, как проходит вакцинация от коронавируса в разных странах мира, смотрите тут.