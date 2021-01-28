Ученые показали фотографии находок из древнего могильника в Крыму, которому почти 2 тыс. лет

Могильник Киль-Дере 1 под Севастополем открыли в 2018 году. В течение 2020 года экспедиция Института археологии РАН изучала его и раскапывала. Работы проводили перед строительством трассы «Таврида». Способ захоронений и найденные предметы указывают на то, что могильник начал функционировать на рубеже I-II веков, в римскую позднескифскую эпоху, и перестал существовать в конце IV века, во время Великого переселения народов.

Некрополь Киль-Дере 1 почти полностью покрывает холм. В центральной части исследователи отметили наибольшую плотность — захоронения расположены друг на друге. Археологи обнаружили в могильнике три типа могил. В одной из них устраивали вертикальный колодец, а человека хоронили в нише одной из стен — это так называемая подбойная могила с закладом из камня, который закрывал погребальную камеру. Второй тип захоронения — каменный ящик. Также в могильнике хоронили амфоры с кремированными телами.