Ученые показали фотографии находок из древнего могильника в Крыму, которому почти 2 тыс. лет
В январе ученые РАН рассказали о могильнике, который нашли около Севастополя
Могильник Киль-Дере 1 под Севастополем открыли в 2018 году. В течение 2020 года экспедиция Института археологии РАН изучала его и раскапывала. Работы проводили перед строительством трассы «Таврида». Способ захоронений и найденные предметы указывают на то, что могильник начал функционировать на рубеже I-II веков, в римскую позднескифскую эпоху, и перестал существовать в конце IV века, во время Великого переселения народов.
Некрополь Киль-Дере 1 почти полностью покрывает холм. В центральной части исследователи отметили наибольшую плотность — захоронения расположены друг на друге. Археологи обнаружили в могильнике три типа могил. В одной из них устраивали вертикальный колодец, а человека хоронили в нише одной из стен — это так называемая подбойная могила с закладом из камня, который закрывал погребальную камеру. Второй тип захоронения — каменный ящик. Также в могильнике хоронили амфоры с кремированными телами.
В римскую эпоху эта местность была густо заселена: в нескольких километрах от Киль-Дере 1 находятся такие некрополи как «Совхоз № 10», Чернореченский могильник, Инкерманский могильник и могильник Фронтовое 3.
В отличие от последнего некрополя, Киль-Дере 1 оказался разграблен. Судя по характеру повреждений, в начале 2000-х годов могилы начали грабить с помощью металлодетекторов, георадаров и щупов. Из 232 захоронений, которые исследовали археологи, только около 14 остались нетронутыми.
В погребениях ученые нашли традиционный набор предметов, которые служили заупокойными дарами: стеклянные сосуды, изделия из металла, керамическая краснолаковая посуда. Археологи полагают, что это остатки, а драгоценные артефакты изъяли черные копатели.
Также исследователи обнаружили 63 надгробия разного типа: в виде человека (антропоморфные стелы), стелы с личинами и основания для стел. Кроме того, возле одного надгробия нашли каменное основание с овальным углублением для жертвенной пищи. Сейчас это самая большая коллекция надгробий, найденных в «позднескифских» могильниках Крыма римского периода, заявили в пресс-службе Института археологии РАН 28 января.
«Подобные каменные надгробия, вероятно, устанавливали над погребениями знатных людей. Судя по такому большому количеству стел, можно предположить, что некрополь Киль-Дере обладал особым статусом для ближней округи Херсонеса и всего юго-западного Крыма в римскую эпоху», — отметил руководитель археологических работ Олег Шаров.