Под Севастополем нашли позднескифский могильник II–IV веков

Во время раскопок недалеко от Севастополя археологи нашли нетронутый позднескифский могильник II–IV веков

По данным Института археологии РАН, могильник находится в районе, где пройдет трасса «Таврида». Некрополь назвали «Фронтовое 3» — по названию ближайшего поселка.

«Находка была огромной удачей, потому что в этом регионе Крыма предыдущие раскопки аналогичных памятников проводились в основном в 1960–1970 годах. К сожалению, эти могильники тогда не были в достаточной мере исследованы, и к настоящему времени они полностью разграблены», — сказали археологи.

Большинство захоронений некрополя выглядят как могилы с вертикальным входным колодцем и погребальной камерой в одной из стенок. В женских захоронениях больше украшений, в мужских может встретиться оружие и конская узда. В ранних погребениях среди находок выделили перстень с вырезанной вставкой-печаткой из сердолика и золотую пронизь с подвеской каплевидной формы и сердоликовой вставкой, окантованной зернью. Ближайшие аналоги ранее находили в некрополе Херсонеса, сообщает «Интерфакс».