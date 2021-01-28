На Кубани коронавирусом заболели еще 193 человека, в том числе трехмесячный ребенок

В Краснодарском крае к 28 января число заболевших коронавирусом превысило 33 тыс. человек

В России за минувшие сутки зафиксировали 19 тыс. 138 новых случаев коронавируса, написал RT. Всего за время пандемии, по официальным данным, инфекцию обнаружили у 3 млн 793 тыс. 810 россиян. Из них 71 тыс. 651 человек умерли, а 3 млн 229 тыс. 258 пациентов выздоровели.

Больше всего инфицированных накануне зарегистрировали в Москве (+2 тыс. 897), Санкт-Петербурге (+2 тыс. 128) и в Московской области (+939).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 375, Ставропольский край — 234, Краснодарский край — 193 , Крым — 184, Севастополь — 98, Кабардино-Балкария — 89, Дагестан — 88, Карачаево-Черкесия — 69, Северная Осетия — 66, Адыгея — 51, Чечня — 44, Ингушетия — 42.

В оперштабе Кубани уточнили, что в числе 194 заболевших 86 мужчин и 107 женщин. Самому старшему пациенту 92 года. Также коронавирус обнаружили у 5 детей, младшему из которых всего 3 месяца.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 61;

в Сочи — 9;

в Белореченском, Динском, Крыловском, Тимашевском и Тбилисском районах — по 8;

в Кущевском районе — 7;

в Геленджике, Кореновском, Тихорецком и Мостовском районах — по 6;

в Апшеронском, Выселковском и Кавказском районах — по 5;

в Новороссийске, Северском и Гулькевичском районах — по 4;

в Брюховецком и Лабинском районах — по 3;

в Анапе, Горячем Ключе, Калининском, Красноармейском, Темрюкском, Новопокровском и Белоглинском районах — по 2;

в Туапсинском, Абинском, Славянском, Усть-Лабинском и Крымском районах — по 1.

За весь период в Краснодарском крае зарегистрировали 33 тыс. 125 случаев COVID-19, в том числе вирус подтвердился у 2 тыс. 529 детей. Показатель заболеваемости — 583 случая на 100 тыс. населения Кубани.

По данным оперштаба, к 28 января 23 тыс. 902 пациента были выписаны с выздоровлением, еще 110 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО. В стационарах с подтвержденным ковидом находятся 1 тыс. 515 кубанцев, еще 6 тыс. 296 инфицированных лечатся на дому.