Мэру Краснодара вынесли предписание после того, как машина сбила 18-летнюю девушку на стертой «зебре»

23 декабря в Краснодаре произошло ДТП, в котором пострадала девушка-пешеход

ДТП случилось в 12:00 на улице Октябрьской в станице Елизаветинской. По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем автомобиля Daewoo Matiz проезжала нерегулируемый перекресток и сбила 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре».

Прибывшие на место сотрудники ГАИ составили акт выявленных недостатков дороги — разметка пешеходного перехода была стерта, а также направили предписание главе муниципалитета Евгению Первышову. На место также вызвали представителей дорожной организации, но они не приехали.

В результате происшествия девушка получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение, сообщили 24 декабря в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что в конце ноября в Сочи пьяный полицейский сбил на «зебре» 73-летнего мужчину.