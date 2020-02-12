В Геленджике при ремонте двух школ похитили 750 тыс. рублей

Краснодарский край

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В краевой прокуратуре рассказали 12 февраля, что в Геленджике завели дело из-за хищения бюджетных средств при ремонте школ

Прокуратура Геленджика провела проверку, чтобы выявить исполнение требований бюджетного законодательства. Ведомство установило, что одна и та же подрядная организация проводила ремонт в школах № 17 села Архипо-Осиповка и № 20 села Пшада. Ее руководитель предоставил заказчикам акты о выполненных работах и на 750 тыс. рублей завысил в них сумму, потраченную на материалы.

Подрядчику оплатили работы за счет бюджетных средств. Позже выяснилось, что стоимость затрат превышала реальную сумму. В отношении руководителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения).

Это не первый подобный случай в Геленджике. В начале 2020 года Юга.ру писали о том, что при ремонте школы № 12 в селе Дивноморском похитили 400 тыс. рублей. 

Геленджик Мошенничество Прокуратура Школа

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