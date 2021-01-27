В Армавире двух полицейских заподозрили в употреблении наркотиков

В Армавире у двух полицейских нашли пакет с белым веществом, их отстранили от работы

Оперативники подразделения отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН ОМВД) во время оперативно-разыскных мероприятий предварительно установили, что двое полицейских ОМВД Армавира употребляли наркотики в свободное от работы время. При осмотре машины ВАЗ, на которой они ездили, под передним пассажирским сидением нашли и изъяли прозрачный пакет с белым веществом, которое направили на экспертизу.

Сейчас сотрудников отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если их вина подтвердится, полицейских уволят по отрицательным основаниям и привлекут к ответственности. Кроме того, против их руководителей примут меры строгой дисциплинарной ответственности, прокомментировали 27 января в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в июне 2020 года стало известно, что в Краснодаре полицейский пытался заставить двух мужчин признаться в хранении наркотиков, чтобы сфабриковать дело. Против сотрудника МВД возбудили уголовное дело.