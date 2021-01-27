«Россети Кубань» обеспечила электроэнергией 73 медучреждения в 2020 году

Партнерский Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

В 2020 году «Россети Кубань» снабдила электроэнергией 73 объекта здравоохранения в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Суммарная мощность — 4,5 МВт

За 2020 год энергетики обеспечили электричеством 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 24 кабинета врачей общей практики. Модульные медучреждения возводятся по нацпроекту «Здравоохранение». Благодаря бесперебойному энергоснабжению этих медицинских пунктов, получать первичную медпомощь по месту жительства смогут более 50 тыс. человек.

Некоторым медучреждениям потребовалась дополнительная мощность в связи с перепрофилированием в ковид-госпитали. В Краснодаре ее получили краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. В. К. Красовитова, краевая клиническая больница № 2, в крае — Кущевская, Темрюкская, Ленинградская центральные районные больницы и сочинская городская поликлиника № 2.

Читайте также:

«Россети Кубань» — крупнейшая электросетевая компания на юге РФ, которая передает электроэнергию по сетям 220 кВ и ниже в Краснодарском крае и Адыгее. Общая протяженность линий электропередачи — более 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории — 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

Здравоохранение Краснодар Ленинградский район Медицина Россети Кубань Сочи Темрюкский район Энергетика

Новости

На Кубани водитель без прав попал в ДТП. Погибла женщина и пострадал ребенок
В Краснодаре енот несколько часов сидел на столбе, но спрыгнул при виде спасателей
В Армавире двух полицейских заподозрили в употреблении наркотиков
В Сочи лиса вышла к людям и угостилась печеньем
На Кубани завели уголовное дело о геноциде местных жителей во время войны
Жителей Сочи предупредили о сильных ливнях с грозой и ветром

Лента новостей

Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
Вчера, 08:03
Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
Разбираем вместе с адвокатом
«Дедушку чуть не растерзали»
25 января, 08:01
«Дедушку чуть не растерзали»
Монологи краснодарцев из очереди на вакцинацию
Плакаты, ершики и автозаки
24 января, 12:28
Плакаты, ершики и автозаки
Как проходил митинг в поддержку Навального в Краснодаре. Фоторепортаж

Реклама на портале