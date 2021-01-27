«Россети Кубань» обеспечила электроэнергией 73 медучреждения в 2020 году

В 2020 году «Россети Кубань» снабдила электроэнергией 73 объекта здравоохранения в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Суммарная мощность — 4,5 МВт

За 2020 год энергетики обеспечили электричеством 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 24 кабинета врачей общей практики. Модульные медучреждения возводятся по нацпроекту «Здравоохранение». Благодаря бесперебойному энергоснабжению этих медицинских пунктов, получать первичную медпомощь по месту жительства смогут более 50 тыс. человек.

Некоторым медучреждениям потребовалась дополнительная мощность в связи с перепрофилированием в ковид-госпитали. В Краснодаре ее получили краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. В. К. Красовитова, краевая клиническая больница № 2, в крае — Кущевская, Темрюкская, Ленинградская центральные районные больницы и сочинская городская поликлиника № 2.