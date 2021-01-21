«Россети Кубань» подключила к свету 22 тыс. абонентов за 2020 год
Компания «Россети Кубань» присоединила свыше 22 тыс. абонентов Краснодарского края и Республики Адыгея в течение 2020 года
Общий объем выданной мощности составил 655 МВт. В числе новых абонентов — объекты социальной инфраструктуры, учреждения здравоохранения и временные госпитали, которые были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусом. Также электроэнергией обеспечены новые ЖК, агропромышленные предприятия и спорткомплексы.
Основная часть заявок на подключение к сетям компании традиционно пришлась на Краснодар, Сочи и Новороссийск. Существенный рост потребностей в техприсоединении по итогам 2020 года отмечен в Темрюкском районе Краснодарского края, Тахтамукайском, Теучежском и Майкопском районах Адыгеи. Сотрудники компании объясняют это жилой застройкой и развитием промышленного производства.
Энергетики уделили особое внимание медицинским объектам. Дополнительная мощность потребовалась некоторым медучреждениям в связи с перепрофилированием в госпитали для лечения больных с COVID-19. В Краснодаре дополнительные энергомощности получили Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. В.К. Красовитова и Краевая клиническая больница № 2, в крае — Кущевская, Темрюкская, Ленинградская центральные районные больницы и сочинская городская поликлиника № 2.
Среди крупных промышленных предприятий, получивших или увеличивших свои энергомощности — пункт накопления наливных грузов в Темрюкском районе, буровая установка для добычи газа в Славянском районе Краснодарского края и логистический центр в Теучежском районе Адыгеи.
Кроме того, компания подключила более 600 объектов АПК общей мощностью свыше 29 МВт. Наиболее крупные из них — «Краснодарзернопродукт» в Адыгейске, «Кубанский комбикормовый завод» в Калининском районе, сельхозпроизводство «Союз-Агро» в Гулькевичском районе и «Сыры Кубани» в Выселковском районе.