«Россети Кубань» подключила к свету 22 тыс. абонентов за 2020 год

Компания «Россети Кубань» присоединила свыше 22 тыс. абонентов Краснодарского края и Республики Адыгея в течение 2020 года

Общий объем выданной мощности составил 655 МВт. В числе новых абонентов — объекты социальной инфраструктуры, учреждения здравоохранения и временные госпитали, которые были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусом. Также электроэнергией обеспечены новые ЖК, агропромышленные предприятия и спорткомплексы. Основная часть заявок на подключение к сетям компании традиционно пришлась на Краснодар, Сочи и Новороссийск. Существенный рост потребностей в техприсоединении по итогам 2020 года отмечен в Темрюкском районе Краснодарского края, Тахтамукайском, Теучежском и Майкопском районах Адыгеи. Сотрудники компании объясняют это жилой застройкой и развитием промышленного производства.