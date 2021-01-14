Более 8 тысяч сотрудников «Россети Кубань» прошли обучение в 2020 году

Партнерский Краснодарский край

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В 2020 году компания «Россети Кубань» потратила на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку своих сотрудников более 73 млн рублей

В организациях дополнительного профессионального образования за год обучалось более 8200 энергетиков — это около 90% штата.

Развитие персонала — один из приоритетов в кадровой и социальной политике «Россети Кубань». Компания повышает профессиональную и управленческую компетентность сотрудников, что должно увеличить производительность и сократить производственные и экономические потери, связанные с человеческим фактором.

Несмотря на пандемию и благодаря оперативному переходу на дистанционное обучение по части программ, план 2020 года выполнен в полном объеме. За 2020 год на обучение технического и административного персонала компания направила более 73 млн рублей.

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Основные партнеры «Россети Кубань» в направлении развития персонала: корпоративный учебный центр «УДПО «Энергетический институт повышения квалификации» и филиал АО «П/о «Энергетик» — «Центр квалификации «Энергия». На его базе вели мероприятия по развитию и независимой оценке квалификации персонала. В 2020 году на этой площадке более 500 работников подтвердили уровень квалификации и получили свидетельства установленного образца.

В 2021 году «Россети Кубань» планирует потратить на обучение и развитие персонала порядка 100 млн рублей.

Инвестиции Образование Россети Кубань Энергетика

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