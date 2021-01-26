В Крымском районе закрыли школу, где 33 ученика пожаловались на симптомы отравления

Краснодарский край

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В конце января ученики одной из школ Краснодарского края обратились за медпомощью, пожаловавшись на одинаковые симптомы

23 января 33 ученика школы № 57 в станице Троицкой Крымского района обратились к медикам с жалобами на недомогание. У 17 из них были признаки гастроэнтерита, у 16 — симптомы ОРВИ.

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После этого прокуратура начала проверку. А специалисты Роспотребнадзора и следственного комитета изъяли продукты из школьной столовой, чтобы проверить их качество. По данным ТАСС, ученики ели плов и консервированные помидоры. Питание в школу поставляет ИП «Орлов».

Всего в учреждении учатся 738 детей. Остальные школьники чувствовали себя хорошо, рассказал 23 января глава Крымского района Сергей Лось в своем инстаграме.

Утром 26 января Лось сообщил, что школа приостановила работу после того, как ученики обратились к медикам с признаками пищевого отравления. По предписанию Роспотребнадзора, учреждение не будет работать 26 и 27 января. Учебные дни перенесут на весенние каникулы.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в середине января в Дагестане 55 детей отравились водопроводной водой.

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