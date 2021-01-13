В Дагестане 55 детей отравились водопроводной водой
В Буйнакске 13 января следком возбудил уголовное дело после массового отравления детей
Накануне стало известно, что с 9 по 12 января в Буйнакскую ЦГБ поступило 55 детей в возрасте от 1 до 16 лет с признаками пищевого отравления. У всех была повышенная температура, рвота и диарея. Утром в пресс-службе минздрава Дагестана уточнили, что число пациентов увеличилось до 71 человека, из них 61 ребенок. У всех заболевание протекает в легкой и среднетяжелой форме, тяжелых случаев не регистрировали.
Клинический материал от больных направили для проведения микробиологических исследований в лаборатории Республиканского центра инфекционных болезней и СПИД имени Магомедова и Центр гигиены и эпидемиологии в Дагестане. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят работу по установлению путей и факторов передачи инфекции. Кроме того, в Дагестан 13 января приехал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
В пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану уточнили, что по факту отравления возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Предварительно, причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям.
Юга.ру не раз писали о массовых отравлениях детей в Дагестане. Последний раз это произошло прошлой осенью, тогда в больницы попали 42 воспитанника нескольких детских садов.
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