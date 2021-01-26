Российский аналитик спрогнозировал, что в апреле зараженных ковидом станет в два раза меньше

Эксперт Центра экономических исследований озвучил прогноз о том, какая ситуация с коронавирусом будет в России весной

Заболеваемость и смертность от COVID-19 к середине весны может снизиться в два раза. Об этом 26 января заявил корреспонденту РИА «Новости» эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, напомнил RT.

Отметим, что в сентябре 2020 года Тавадян спрогнозировал, что осенний пик заболеваемости коронавирусом в России произойдет 13 октября. Однако его прогноз не сбылся: к середине осени число зараженных только начало расти и достигло максимума 24 декабря, после чего заболеваемость начала снижаться.