Кубань попала в список регионов России с «удовлетворительной» ситуацией по коронавирусу

Краснодарский край, Вся Россия

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Эксперт Центра экономических исследований проанализировал официальные данные по ковиду и спрогнозировал выход на плато в регионах России

Напомним, в России число заболевших ковидом 19 ноября превысило 2 млн человек, а коронавирусные ограничения власти решили продлить вплоть до начала 2022 года.

На основе официальных данных, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян создал карту регионов России на динамике распространения COVID-19, сообщило РИА «Новости».

Тавадян поделил регионы на пять групп: с позитивной динамикой (выделены зеленым цветом на карте), стабильной (светло-желтый цвет), удовлетворительной (оранжевый), отрицательной (светло-красный) и тяжелой (темно-красный).

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«Темп роста заболеваемости COVID-19 в России заметно снизился, если сравнивать с показателями двухнедельной давности. Уже заметно замедление в большей части регионов, однако пока еще рано судить о больших городах», — отметил специалист.

По его мнению, 23 региона выходят на плато по коронавирусу — в том числе Севастополь, Карачаево-Черкесия и Ростовская область. При этом в Севастополе складывается наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса, уточнил RT.

Наиболее тяжелая ситуация с ковидом и более поздний выход на плато, согласно исследованиям Тавадяна ожидает 12 регионов. Среди них Чечня.

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Еще в десяти регионах, согласно анализу официальной статистики, стабильное положение. Удовлетворительное состояние темпов распространения ковида наблюдается в 59 субъектах. В том числе в Карачаево-Черкесии, Ростовской области, Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Краснодарском крае, Ингушетии и Дагестане.

Отметим, что Крым попал в список 8 субъектов РФ, где эксперт оценил ситуацию с ковидом как «острую». А Чечня — вошла в перечень шести регионов с тяжелой ситуацией по COVID-19.

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