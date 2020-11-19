Кубань попала в список регионов России с «удовлетворительной» ситуацией по коронавирусу

Эксперт Центра экономических исследований проанализировал официальные данные по ковиду и спрогнозировал выход на плато в регионах России

Напомним, в России число заболевших ковидом 19 ноября превысило 2 млн человек, а коронавирусные ограничения власти решили продлить вплоть до начала 2022 года.

Тавадян поделил регионы на пять групп: с позитивной динамикой (выделены зеленым цветом на карте), стабильной (светло-желтый цвет), удовлетворительной (оранжевый), отрицательной (светло-красный) и тяжелой (темно-красный).

На основе официальных данных, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян создал карту регионов России на динамике распространения COVID-19, сообщило РИА «Новости» .

«Темп роста заболеваемости COVID-19 в России заметно снизился, если сравнивать с показателями двухнедельной давности. Уже заметно замедление в большей части регионов, однако пока еще рано судить о больших городах», — отметил специалист.

По его мнению, 23 региона выходят на плато по коронавирусу — в том числе Севастополь, Карачаево-Черкесия и Ростовская область. При этом в Севастополе складывается наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса, уточнил RT.

Наиболее тяжелая ситуация с ковидом и более поздний выход на плато, согласно исследованиям Тавадяна ожидает 12 регионов. Среди них Чечня.