Краснодарцам предложили выбрать зеленые зоны для благоустройства в 2022 году

Власти Краснодара 25 января рассказали, что проведут онлайн голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2022 году

В 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» снова планируют благоустроить несколько зеленых зон в Краснодаре. Власти города 25 января сообщили, что рейтинговое голосование пройдет с 10 по 19 февраля на сайте krd.ru .

По словам главы краевой столицы Евгения Первышова, местные жители активно участвуют в голосовании. Чтобы качественно подготовиться к проектам 2022 года, уже сейчас необходимо провести конкурсные процедуры.