Краснодарцам предложили выбрать зеленые зоны для благоустройства в 2022 году

Краснодарский край

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Власти Краснодара 25 января рассказали, что проведут онлайн голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2022 году

В 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» снова планируют благоустроить несколько зеленых зон в Краснодаре. Власти города 25 января сообщили, что рейтинговое голосование пройдет с 10 по 19 февраля на сайте krd.ru.

По словам главы краевой столицы Евгения Первышова, местные жители активно участвуют в голосовании. Чтобы качественно подготовиться к проектам 2022 года, уже сейчас необходимо провести конкурсные процедуры.

Замглавы города Андрей Дорошев уточнил, что 21 декабря на заседании муниципальной общественной комиссии утвердили перечень, включающий общественные территории:

Карасунский округ

  • бульвар «Николаевский» — вдоль улицы Автолюбителей от Трудовой Славы до СНТ «Излучина Кубани»;
  • сквер «Казачьей славы» — в границах улиц имени Горького, Кирова, Гоголя и Евдокии Бершанской;
  • бульвар «Сормовский» — вдоль улицы Уральской от дома № 182 до дома № 208;
  • сквер имени Гатова — на пересечении улиц имени Селезнёва и Стасова;
  • сквер «Старокорсунский» — в границах улиц Ленина, Базарной, Октябрьской и Красной (станица Старокорсунская).

Западный округ

  • сквер имени Рахманинова — на пересечении улиц Дзержинского и Морской;
  • бульвар «Береговой» — вдоль улицы Береговой;
  • сквер имени Дзержинского — на пересечении улиц Дзержинского и Шоссе Нефтяников;
  • сквер «Светлый» — на пересечении улиц Красной и Гаврилова.

Центральный округ

  • набережная Нижнего Покровского озера — в границах улиц Карасунской, Дмитриевской Дамбы и Карасунской Набережной;
  • сквер «Дубинский» — в границах улиц имени Ковтюха, Шевченко и переулка Константиновского;
  • сквер «Петровский» — в границах улиц Адыгейской Набережной, Майкопской, Воронежской и переулка Петровского.

Прикубанский округ

  • сквер «Памяти Героев-танкистов» — в границах улиц Макаренко, Прохладной, Звездной (поселок Колосистый);
  • бульвар «Калининский» — вдоль улицы Российской от Ягодина до Петра Метальникова;
  • сквер имени Покрышкина — по улице Дзержинского в границах домов № № 213, 211, 215, 217, 219;
  • сквер «Кореновский» — улица Дзержинского, 201;
  • сквер «Лазурный» — на пересечении улиц Октябрьской и Краснодарской (поселок Лазурный);
  • сквер «Академический» — улица Академика Лукьяненко — напротив домов № 95/3, № 95/1;
  • сквер «Троицкий» — вдоль улицы Средней, в районе дома № 26;
  • бульвар «Кругликовский» — на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы;
  • сквер в станице Елизаветинской — на пересечении улиц Советской и Ленина;
  • бульвар имени Кирилла Россинского (поселок Краснодарский).
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