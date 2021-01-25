Краснодарцам предложили выбрать зеленые зоны для благоустройства в 2022 году
Власти Краснодара 25 января рассказали, что проведут онлайн голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2022 году
В 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» снова планируют благоустроить несколько зеленых зон в Краснодаре. Власти города 25 января сообщили, что рейтинговое голосование пройдет с 10 по 19 февраля на сайте krd.ru.
По словам главы краевой столицы Евгения Первышова, местные жители активно участвуют в голосовании. Чтобы качественно подготовиться к проектам 2022 года, уже сейчас необходимо провести конкурсные процедуры.
Замглавы города Андрей Дорошев уточнил, что 21 декабря на заседании муниципальной общественной комиссии утвердили перечень, включающий общественные территории:
Карасунский округ
- бульвар «Николаевский» — вдоль улицы Автолюбителей от Трудовой Славы до СНТ «Излучина Кубани»;
- сквер «Казачьей славы» — в границах улиц имени Горького, Кирова, Гоголя и Евдокии Бершанской;
- бульвар «Сормовский» — вдоль улицы Уральской от дома № 182 до дома № 208;
- сквер имени Гатова — на пересечении улиц имени Селезнёва и Стасова;
- сквер «Старокорсунский» — в границах улиц Ленина, Базарной, Октябрьской и Красной (станица Старокорсунская).
Западный округ
- сквер имени Рахманинова — на пересечении улиц Дзержинского и Морской;
- бульвар «Береговой» — вдоль улицы Береговой;
- сквер имени Дзержинского — на пересечении улиц Дзержинского и Шоссе Нефтяников;
- сквер «Светлый» — на пересечении улиц Красной и Гаврилова.
Центральный округ
- набережная Нижнего Покровского озера — в границах улиц Карасунской, Дмитриевской Дамбы и Карасунской Набережной;
- сквер «Дубинский» — в границах улиц имени Ковтюха, Шевченко и переулка Константиновского;
- сквер «Петровский» — в границах улиц Адыгейской Набережной, Майкопской, Воронежской и переулка Петровского.
Прикубанский округ
- сквер «Памяти Героев-танкистов» — в границах улиц Макаренко, Прохладной, Звездной (поселок Колосистый);
- бульвар «Калининский» — вдоль улицы Российской от Ягодина до Петра Метальникова;
- сквер имени Покрышкина — по улице Дзержинского в границах домов № № 213, 211, 215, 217, 219;
- сквер «Кореновский» — улица Дзержинского, 201;
- сквер «Лазурный» — на пересечении улиц Октябрьской и Краснодарской (поселок Лазурный);
- сквер «Академический» — улица Академика Лукьяненко — напротив домов № 95/3, № 95/1;
- сквер «Троицкий» — вдоль улицы Средней, в районе дома № 26;
- бульвар «Кругликовский» — на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы;
- сквер в станице Елизаветинской — на пересечении улиц Советской и Ленина;
- бульвар имени Кирилла Россинского (поселок Краснодарский).