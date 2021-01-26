В Краснодарском крае за сутки с 25 по 26 января COVID-19 зарегистрировали еще у 195 человек

В России с начала пандемии зарегистрировали 3 млн 756 тыс. 931 случай (+18 тыс. 241 за последние сутки). Выздоровели 3 млн 174 тыс. 561 человек, зафиксировали 70 тыс. 482 летальных исхода, сообщил федеральный опрештаб. За последние сутки выздоровели 23 тыс. 798 россиян, скончались 564 пациента, отметил RT.

В Краснодарском крае с начала пандемии коронавирус подтвердился у 32 тыс. 738 человек, 195 из них получили положительный тест накануне . За всё время выздоровели 23 тыс. 376 человек (+260 за последние сутки), врачи не смогли спасти 1 тыс. 374 больных (+20). Краевой оперштаб 26 января уточнил, в каких районах Кубани выявили новые случаи инфицирования: в Краснодаре — 45;

в Сочи — 34;

в Кавказском районе — 16;

в Анапе и Кущевском районе — по 10;

в Тбилисском районе — 8;

в Геленджике, Ленинградском, Ейском и Усть-Лабинском районах — по 6;

в Туапсинском, Курганинском и Брюховецком районах — по 5;

в Славянском, Красноармейском и Староминском районах — по 4;

в Новороссийске, Белореченском, Темрюкском и Выселковском районах — по 3;

в Гулькевичевском, Отрадненском и Павловском районах — по 2;

в Динском, Щербиновском и Мостовском районах — по 1.