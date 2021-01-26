Коронавирус подтвердился еще у 195 жителей Кубани, больше трети из них — в Краснодаре и Сочи
В Краснодарском крае за сутки с 25 по 26 января COVID-19 зарегистрировали еще у 195 человек
В России с начала пандемии зарегистрировали 3 млн 756 тыс. 931 случай (+18 тыс. 241 за последние сутки). Выздоровели 3 млн 174 тыс. 561 человек, зафиксировали 70 тыс. 482 летальных исхода, сообщил федеральный опрештаб. За последние сутки выздоровели 23 тыс. 798 россиян, скончались 564 пациента, отметил RT.
В Краснодарском крае с начала пандемии коронавирус подтвердился у 32 тыс. 738 человек, 195 из них получили положительный тест накануне. За всё время выздоровели 23 тыс. 376 человек (+260 за последние сутки), врачи не смогли спасти 1 тыс. 374 больных (+20).
Краевой оперштаб 26 января уточнил, в каких районах Кубани выявили новые случаи инфицирования:
- в Краснодаре — 45;
- в Сочи — 34;
- в Кавказском районе — 16;
- в Анапе и Кущевском районе — по 10;
- в Тбилисском районе — 8;
- в Геленджике, Ленинградском, Ейском и Усть-Лабинском районах — по 6;
- в Туапсинском, Курганинском и Брюховецком районах — по 5;
- в Славянском, Красноармейском и Староминском районах — по 4;
- в Новороссийске, Белореченском, Темрюкском и Выселковском районах — по 3;
- в Гулькевичевском, Отрадненском и Павловском районах — по 2;
- в Динском, Щербиновском и Мостовском районах — по 1.
Среди новых инфицированных — шестеро детей. Всего коронавирус официально выявляли у 2 тыс. 517 несовершеннолетних.
В тяжелом состоянии к ИВЛ подключены 114 пациентов, еще 3 — на ЭКМО. С подозрением на коронавирус с начала пандемии к медикам обратились 166 тыс. 476 человек.
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