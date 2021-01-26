Коронавирус подтвердился еще у 195 жителей Кубани, больше трети из них — в Краснодаре и Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае за сутки с 25 по 26 января COVID-19 зарегистрировали еще у 195 человек

В России с начала пандемии зарегистрировали 3 млн 756 тыс. 931 случай (+18 тыс. 241 за последние сутки). Выздоровели 3 млн 174 тыс. 561 человек, зафиксировали 70 тыс. 482 летальных исхода, сообщил федеральный опрештаб. За последние сутки выздоровели 23 тыс. 798 россиян, скончались 564 пациента, отметил RT.

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В Краснодарском крае с начала пандемии коронавирус подтвердился у 32 тыс. 738 человек, 195 из них получили положительный тест накануне. За всё время выздоровели 23 тыс. 376 человек (+260 за последние сутки), врачи не смогли спасти 1 тыс. 374 больных (+20).

Краевой оперштаб 26 января уточнил, в каких районах Кубани выявили новые случаи инфицирования:

  • в Краснодаре — 45;
  • в Сочи — 34;
  • в Кавказском районе — 16;
  • в Анапе и Кущевском районе — по 10;
  • в Тбилисском районе — 8;
  • в Геленджике, Ленинградском, Ейском и Усть-Лабинском районах — по 6;
  • в Туапсинском, Курганинском и Брюховецком районах — по 5;
  • в Славянском, Красноармейском и Староминском районах — по 4;
  • в Новороссийске, Белореченском, Темрюкском и Выселковском районах — по 3;
  • в Гулькевичевском, Отрадненском и Павловском районах — по 2;
  • в Динском, Щербиновском и Мостовском районах — по 1.

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Среди новых инфицированных — шестеро детей. Всего коронавирус официально выявляли у 2 тыс. 517 несовершеннолетних.

В тяжелом состоянии к ИВЛ подключены 114 пациентов, еще 3 — на ЭКМО. С подозрением на коронавирус с начала пандемии к медикам обратились 166 тыс. 476 человек.

Кавказский район Коронавирус Краснодар Медицина Сочи

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