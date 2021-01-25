В Туапсе осудили на 5 лет бывшего мэра Владимира Зверева

25 января стали известны приговоры бывшему главе города Владимиру Звереву, которого обвиняли в превышении полномочий, служебном подлоге и получении взятки, и другим чиновникам

В 2019 году мэр Владимир Зверев договорился со своей подчиненной, начальницей отдела земельных и имущественных отношений, и издал постановление о передаче земли в аренду местному жителю для предпринимательской деятельности. В постановление были внесены ложные сведения, что такое решение вынес суд. После того как в июне 2019 года сотрудники ФСБ начали обыски, глава города и его подчиненная издали задним числом новое постановление — об отмене предыдущего документа. Так они попытались скрыть факт незаконной передачи земли.

Тогда же начальник управления бюджетного учреждения «Управление земельных ресурсов» и руководительница отдела земельных и имущественных отношений получили от двух жителей Туапсинского района взятки в размере 200 тыс. рублей и 80 тыс. рублей соответственно. За эти деньги они подготовили проекты постановлений по утверждению схем земельных участков с увеличенной площадью. Дальнейшие действия пресекли сотрудники УФСБ.

На Зверева завели дела по статьям о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 и 2 ст. 292 УК РФ), позже — о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Против начальницы отдела земельных отношений Винтер М. А. возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение крупной взятки группой лиц). На руководителя бюджетного учреждения Мокиенко Д. Н. завели дело по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.