На Кубани умерли 20 человек в ковид-госпиталях, 6 из них — в Краснодаре
В Краснодарском крае с начала пандемии зарегистрировали 1 тыс. 335 смертельных ковидных исходов
Как писали Юга.ру, за последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 192 случая заражения ковидом. Также стало известно о смерти 20 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Краевой оперштаб рассказал подробнее об этих летальных исходах.
У всех пациентов была двусторонняя пневмония тяжелого течения, имелись сопутствующие заболевания. В краевой клинической больнице № 1 умерли четыре человека. Это мужчины 72, 75 и 79 лет, а также 76-летняя женщина. В специализированной краевой инфекционной больнице скончался 79-летний житель Краснодара. В краевом госпитале ветеранов войн не смогли спасти 71-летнего мужчину и 99-летнюю женщину.
Читайте также:
В инфекционной больнице № 2 в Сочи произошло два летальных случая. Там умерли 89-летний и 68-летний мужчины. 83-летняя местная жительница лечилась в городской больнице № 3, ее также не удалось спасти.
В Туапсе, в районной больнице № 1, скончалась 57-летняя местная жительница. В инфекционной больнице № 3 Новороссийска не стало 66-летней пациентки, в Тихорецкой ЦРБ — 47-летнего жителя Геленджика. В Усть-Лабинской ЦРБ скончалась 60-летняя женщина, в горбольнице Горячего Ключа ушел из жизни 59-летний мужчина из Апшеронского района, в Крымской ЦРБ — 46-летний житель Геленджика.
В Красноармейской ЦРБ умерла 32-летняя местная жительница. Также 54-летний житель Армавира умер в городской больнице. В Лабинской ЦРБ скончалась 68-летняя жительница района, в Темрюкской ЦРБ — 83-летний местный житель.
Все материалы по теме: