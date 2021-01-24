На Кубани умерли 20 человек в ковид-госпиталях, 6 из них — в Краснодаре

Как писали Юга.ру, за последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 192 случая заражения ковидом. Также стало известно о смерти 20 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Краевой оперштаб рассказал подробнее об этих летальных исходах.

У всех пациентов была двусторонняя пневмония тяжелого течения, имелись сопутствующие заболевания. В краевой клинической больнице № 1 умерли четыре человека. Это мужчины 72, 75 и 79 лет, а также 76-летняя женщина. В специализированной краевой инфекционной больнице скончался 79-летний житель Краснодара. В краевом госпитале ветеранов войн не смогли спасти 71-летнего мужчину и 99-летнюю женщину.