Власти Кубани признались, что филиалы МФЦ в Усть-Лабинском районе закрылись из-за вспышки коронавируса

Краснодарский край

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В пресс-службе администрации Краснодарского края 21 января объяснили, почему накануне в Усть-Лабинском районе закрылись все офисы МФЦ

Накануне в инстаграме МФЦ Краснодарского края сообщили, что в Усть-Лабинском районе с 20 по 30 января закрыли 13 центров МФЦ. Позже в аккаунте опубликовали пост, в котором рассказали, что с 21 января получить готовые документы, удостоверяющие личность гражданина РФ, можно будет в отделе по вопросам миграции ОМВД Усть-Лабинска на улице Южной, 4.

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В пресс-службе краевого МФЦ порталу Юга.ру тогда объяснили, что абсолютно все центры в районе прекратили работу по предписанию Роспотребнадзора. Однако представитель организации отказался озвучить причину такого решения.

21 января в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что филиалы МФЦ были закрыты из-за заражения сотрудников коронавирусом.

«Сотрудники сейчас находятся дома под медицинским наблюдением, в случае необходимости им будет оказана помощь», — рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

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Власти региона поняли, что остановка оказания государственных и муниципальных услуг в стотысячном районе «вызовет большие сложности для жителей», поэтому решили направить в Усть-Лабинск 20 специалистов из других отделений МФЦ.

Сейчас специалисты продезинфицировали помещение и территорию филиала центра на улице Ленина, 43. С 22 января он откроется для посетителей. Центр будет работать до 30 января с 9:00 до 18:00, а с 1 февраля — по старому графику.

Коронавирус МФЦ Усть-Лабинский район

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