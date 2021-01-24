В Краснодаре выявили коронавирус еще у 55 человек

В Краснодарском крае за последние сутки, с 23 по 24 января, официально зарегистрировали ковид у 192 человек

В России с начала пандемии зарегистрировали 3 млн 719 тыс. 400 случаев (+21 тыс. 127 за последние сутки). Выздоровели 3 млн 131 тыс. 760 человек, зафиксировали 69 тыс. 462 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб. За последние сутки выздоровели 22 тыс. 445 россиян, зафиксировали 491 летальный исход.

В Краснодарском крае с начала года выявили 32 тыс. 345 случаев, из них 192 подтвердили за последние сутки. Выздоровели 22 тыс. 866 человек, 1 тыс. 335 больных спасти не удалось. 24 января оперштаб края опубликовал распределение новых случаев инфицирования: в Краснодаре — 55;

в Сочи — 20;

в Новороссийске — 14;

в Ейском районе — 13;

в Геленджике — 12;

в Туапсинском районе — 9;

в Староминском районе — 7;

в Кореновском районе — 6;

в Белореченском, Кавказском и в Горячем Ключе — по 5;

в Каневском, Новокубанском, Мостовском и Павловском районах — по 4;

в Анапе, Лабинском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах — по 3;

в Отрадненском, Красноармейском, Крымском районах — по 2;

в Успенском, Выселковском, Динском, Ленинградском, Темрюкском, Тимашевском и Тихорецком районах —по 1. Среди новых инфицированных — восемь детей.