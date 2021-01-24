В Краснодаре выявили коронавирус еще у 55 человек
В Краснодарском крае за последние сутки, с 23 по 24 января, официально зарегистрировали ковид у 192 человек
В России с начала пандемии зарегистрировали 3 млн 719 тыс. 400 случаев (+21 тыс. 127 за последние сутки). Выздоровели 3 млн 131 тыс. 760 человек, зафиксировали 69 тыс. 462 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб. За последние сутки выздоровели 22 тыс. 445 россиян, зафиксировали 491 летальный исход.
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В Краснодарском крае с начала года выявили 32 тыс. 345 случаев, из них 192 подтвердили за последние сутки. Выздоровели 22 тыс. 866 человек, 1 тыс. 335 больных спасти не удалось.
24 января оперштаб края опубликовал распределение новых случаев инфицирования:
- в Краснодаре — 55;
- в Сочи — 20;
- в Новороссийске — 14;
- в Ейском районе — 13;
- в Геленджике — 12;
- в Туапсинском районе — 9;
- в Староминском районе — 7;
- в Кореновском районе — 6;
- в Белореченском, Кавказском и в Горячем Ключе — по 5;
- в Каневском, Новокубанском, Мостовском и Павловском районах — по 4;
- в Анапе, Лабинском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах — по 3;
- в Отрадненском, Красноармейском, Крымском районах — по 2;
- в Успенском, Выселковском, Динском, Ленинградском, Темрюкском, Тимашевском и Тихорецком районах —по 1.
Среди новых инфицированных — восемь детей.
Всего с подозрением на коронавирус на 24 января обратились 165 тыс. 92 человека. Сейчас 112 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 2 пациентов — на ЭКМО.
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