«Россети Кубань» установила 107 тыс. умных счетчиков в 2020 году

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

В 2020 году специалисты «Россети Кубань» установили 107 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии потребителям в Краснодарском крае и Республике Адыгея

Умные счетчики с дистанционной передачей данных установлены абонентам компании бесплатно.

Установка новых приборов учета — первый этап создания цифровых электросетей. В отличие от своих аналоговых предшественников, умные приборы позволяют дистанционно передавать показания и режим потребления электричества в энергокомпанию. Также они могут сообщить об аварии в сети или несанкционированном вмешательстве.

«Добро пожаловать в капитализм скрытого наблюдения, где за вами следит ваш пылесос»:

Такие счетчики сокращают количество споров и разногласий между потребителями, сбытовыми и сетевыми компаниями и снижают потери. Новые счетчики практически исключают хищение света, что повышает надежность и качество электроснабжения потребителей.

Обладатели умных счетчиков получают ряд преимуществ. Прежде всего это возможность экономить, используя многотарифный учет, который позволяет самостоятельно корректировать нагрузку, переносить работу энергоемких приборов в зону действия более низкого тарифа. Кроме того, потребители освобождены от обслуживания и ремонта устройств, этим занимается их собственник — электросетевая компания.

Как устроен интернет вещей:

Модернизация системы учета электроэнергии на Кубани и в Адыгее проводится в рамках реализации «Цифровой трансформации 2030», принятой группой «Россети» в 2018 году. Развитие и внедрение цифровых технологий должно повысить надежность и качество электроснабжения, обеспечить эффективность учета, сокращая коммерческие потери энергоресурсов.

Сейчас в зоне ответственности «Россети Кубань» запущено более 280 тыс. интеллектуальных приборов. Лидер в этом направлении — сочинский энергорайон, где в общей сложности установлено почти 100 тыс. умных счетчиков.

Благоустройство Россети Кубань Технологии Энергетика

Новости

Полицейские пришли с обыском к адвокату координатора штаба Навального в Краснодаре
На Кубани коронавирус подтвердился еще у 199 человек
Краснодарцам предложили сделать прививку от ковида в мобильных пунктах
В выходные на Кубани потеплеет до 14 °С
Жителей Кубани предупредили, что с потеплением с крыш начнут падать сосульки
В Туапсе воспламенилась крыша двухэтажного дома

Лента новостей

«Не включайте свет, пока мы не надели маски»
Сегодня, 08:00
«Не включайте свет, пока мы не надели маски»
Каково теперь ходить в кино в Краснодаре: личный опыт
«В Краснодаре самая высокая цена проезда на юге России»
20 января, 08:01
«В Краснодаре самая высокая цена проезда на юге России»
Интервью с руководителем «Транспортной инициативы» Мариной Репещук
От отравления до СИЗО
19 января, 15:30
От отравления до СИЗО
Вспомнили, что происходило с Навальным за последние пять месяцев

Реклама на портале