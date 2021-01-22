«Россети Кубань» установила 107 тыс. умных счетчиков в 2020 году
В 2020 году специалисты «Россети Кубань» установили 107 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии потребителям в Краснодарском крае и Республике Адыгея
Умные счетчики с дистанционной передачей данных установлены абонентам компании бесплатно.
Установка новых приборов учета — первый этап создания цифровых электросетей. В отличие от своих аналоговых предшественников, умные приборы позволяют дистанционно передавать показания и режим потребления электричества в энергокомпанию. Также они могут сообщить об аварии в сети или несанкционированном вмешательстве.
«Добро пожаловать в капитализм скрытого наблюдения, где за вами следит ваш пылесос»:
Такие счетчики сокращают количество споров и разногласий между потребителями, сбытовыми и сетевыми компаниями и снижают потери. Новые счетчики практически исключают хищение света, что повышает надежность и качество электроснабжения потребителей.
Обладатели умных счетчиков получают ряд преимуществ. Прежде всего это возможность экономить, используя многотарифный учет, который позволяет самостоятельно корректировать нагрузку, переносить работу энергоемких приборов в зону действия более низкого тарифа. Кроме того, потребители освобождены от обслуживания и ремонта устройств, этим занимается их собственник — электросетевая компания.
Как устроен интернет вещей:
Модернизация системы учета электроэнергии на Кубани и в Адыгее проводится в рамках реализации «Цифровой трансформации 2030», принятой группой «Россети» в 2018 году. Развитие и внедрение цифровых технологий должно повысить надежность и качество электроснабжения, обеспечить эффективность учета, сокращая коммерческие потери энергоресурсов.
Сейчас в зоне ответственности «Россети Кубань» запущено более 280 тыс. интеллектуальных приборов. Лидер в этом направлении — сочинский энергорайон, где в общей сложности установлено почти 100 тыс. умных счетчиков.