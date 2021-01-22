В выходные на Кубани потеплеет до 14 °С
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 22, 23 и 24 января
По данным гидрометцентра Кубани, будет облачно и ветрено. Утром местами пройдут слабые осадки, образуется туман и гололёд. Ветер южный 4-9 м/с, днем порывы теплых воздушных масс усилятся до 12-17 м/с, а воздух прогреется до 3-8 °С, в Краснодаре будет в пределах 5-7 °С.
На побережье Чёрного моря утром пятницы будет дождливо, однако днем осадки прекратятся. Столбики термометров поднимутся до 6-11 °С. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
23 и 24 января на Кубани, включая Черноморское побережье, установится сухая погода. В ночные часы будет около нуля: в субботу -1…+4 °С, в воскресенье -4…+1 °С, в предгорьях и северной части региона -3…-8 °С. При этом днем потеплеет до 3-8 °С, а на юге — до 9-14 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в выходные будет ясно. Ночью будет небольшой плюс — 23 января будет около 2 °С, на следующе день немного похолодает — до -1…+2 °С. Дневные температуры — 7-9 °С. Ветер 3 м/с.