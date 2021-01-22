В выходные на Кубани потеплеет до 14 °С

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 22, 23 и 24 января

По данным гидрометцентра Кубани, будет облачно и ветрено. Утром местами пройдут слабые осадки, образуется туман и гололёд. Ветер южный 4-9 м/с, днем порывы теплых воздушных масс усилятся до 12-17 м/с, а воздух прогреется до 3-8 °С, в Краснодаре будет в пределах 5-7 °С.

На побережье Чёрного моря утром пятницы будет дождливо, однако днем осадки прекратятся. Столбики термометров поднимутся до 6-11 °С. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.