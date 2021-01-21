В Геленджике до мая перекрыли трассу М-4 «Дон»

На участке автодороги М-4 «Дон» с января по май будет действовать временная схема движения транспорта

Напомним, летом 2020 года в Геленджике начались работы в рамках первого этапа реконструкции трассы М-4 «Дон» на участке с 1503-го по 1506-й км. Там обираются построить разворотную петлю и расширить дорогу в два раза. Работы планировалось завершить к концу 2021 года.

20 января на сайте госкомпании «Автодор» сообщили о перекрытии движения на 1506-м км трассы. Там начали менять дорожное полотно на отрезке М-4, который ведет в Новороссийск.