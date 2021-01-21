В Геленджике до мая перекрыли трассу М-4 «Дон»
На участке автодороги М-4 «Дон» с января по май будет действовать временная схема движения транспорта
Напомним, летом 2020 года в Геленджике начались работы в рамках первого этапа реконструкции трассы М-4 «Дон» на участке с 1503-го по 1506-й км. Там обираются построить разворотную петлю и расширить дорогу в два раза. Работы планировалось завершить к концу 2021 года.
20 января на сайте госкомпании «Автодор» сообщили о перекрытии движения на 1506-м км трассы. Там начали менять дорожное полотно на отрезке М-4, который ведет в Новороссийск.
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Водителям предложили альтернативные схемы движения. Проехать в сторону Новороссийска можно по улицам Луначарского, Кирова, Объездной и далее по дороге на 1509-м км. Въезд в Геленджик со стороны села Дивноморского организован по тому же пути на 1509-м км к через улицу Объездную.
На участке М-4 «Дон» в направлении Москвы, который отремонтировали в прошлом году, из-за дорожных работ установили максимальную скорость движения — 40 км/ч.
Согласно схеме объезда, размещенной в соцсетях «Автодора», объезжать трассу М-4 через 1509-й км придется до 1 мая 2021 года.
Посмотреть маршрут объезда можно на «Яндекс.Картах».