В Ейске учитель написала школьнику, что его мнения в сочинении никто не спрашивал, и это возмутило интернет. Разобрались, что случилось

Накануне в сети появилась фотография сочинения 10-классника из Ейска с оценкой 3 и комментарием учителя: «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!». Сестра мальчика рассказала «Медузе», что работу брата есть за что поругать и оценка заслуженная: там грамматические, пунктуационные и логические ошибки.

Однако девушку возмутила формулировка замечания. По ее словам, педагог не уточнила, каким должен быть объем текста и о чем конкретно надо писать. Учитель только попросила школьников озаглавить сочинение стихотворной строкой из предоставленного им текста. На момент публикации новости девушка закрыла общий доступ к своему твиттеру.

Начальник управления образования администрации Ейского района Лидия Браун рассказала порталу Юга.ру, что на самом деле конфликта никакого нет. И ребенок, и его родители согласны с оценкой и не имеют никаких претензий к учителю. При этом педагог все равно получил дисциплинарное взыскание за подобный комментарий, который некорректен и недопустим.

«Мальчику и его семье принесены извинения. Семья тоже извинилась. Мальчик рассказал, что отправил фото из тетради родственнице ради шутки, с оценкой он тем не менее согласен. У семьи нет никаких претензий ни к учителю, ни к школе. Я сама изучила сочинение. Согласно заданию, собственное мнение ученик должен был изложить в конце. А он изложил его в каждой части, поэтому учитель и написал такой комментарий. Тем не менее учителя мы ни в коем случае не оправдываем», — прокомментировала ситуацию Браун.