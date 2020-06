В Краснодаре убили собаку, которая защищала хозяина от трех пьяных мужчин

View this post on Instagram

������️ Сегодня утром произошла страшная трагедия, — пишет @darina_podvalyuk. — Мой дядя рано утром пошёл на прогулку с Тайсоном. Возвращаясь домой по полю у посёлка Победитель (за мебельной фабрикой), они встретили троих пьяных мужиков. Один из них был с ножом. Дядя всячески старался избежать конфликта, как мог уходил и уводил собаку, но они их догнали. Вооружённый МРАЗЬ набросилась на дядю, а Тайсон заслонил его и принял все удары ножом на себя — три удара прямо в грудь. ������ ⠀ Тайсон погиб. ������������ ⠀ Делюсь этим горем, чтобы дать как можно более широкую огласку! В полицию сообщили, но опасаемся, что всё останется безнаказанным! Берегите себя, родных и четвероногих друзей! ������» ⠀ #чпкраснодар #пёсикикраснодара #пьяницыкраснодара #кризиснакубани #typodar #krasnodar