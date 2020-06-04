В Краснодаре убили собаку, которая защищала хозяина от трех пьяных мужчин

В полиции Краснодара 4 июня начали проверку по факту гибели собаки, которую несколько раз ударили ножом

3 июня в инстаграме «Туподар™ Краснодар» опубликовали пост об убийстве собаки в поселке Победитель. Автор сообщил, что его дяда пошел утром на прогулку по пустырю со своим питомцем по кличке Тайсон.

«Они встретили трех пьяных мужиков. Один из них был с ножом. Дядя всячески старался избежать конфликта, как мог уходил и уводил собаку, но они их догнали», — написали в публикации.

В тот момент, когда мужчины набросились на хозяина собаки, «Тайсон заслонил его и принял все удары ножом на себя». По словам рассказчика, три удара попали в грудь питомца.