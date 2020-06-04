В Краснодаре убили собаку, которая защищала хозяина от трех пьяных мужчин
В полиции Краснодара 4 июня начали проверку по факту гибели собаки, которую несколько раз ударили ножом
3 июня в инстаграме «Туподар™ Краснодар» опубликовали пост об убийстве собаки в поселке Победитель. Автор сообщил, что его дяда пошел утром на прогулку по пустырю со своим питомцем по кличке Тайсон.
«Они встретили трех пьяных мужиков. Один из них был с ножом. Дядя всячески старался избежать конфликта, как мог уходил и уводил собаку, но они их догнали», — написали в публикации.
В тот момент, когда мужчины набросились на хозяина собаки, «Тайсон заслонил его и принял все удары ножом на себя». По словам рассказчика, три удара попали в грудь питомца.
В пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру 4 июня сообщили, что по факту конфликта, в результате которого погибла собака породы алабай, проводится проверка.
В полиции установили, что трое мужчин — водители большегрузов, которые были припаркованы около пустыря. Один из них живет в Краснодаре, двое других — из Геленджика.
«В ходе словесного конфликта один из мужчин продемонстрировал своему оппоненту нож, на что собака предприняла попытку защитить хозяина. Однако ей были нанесены несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте происшествия», — прокомментировал начальник пресс-службы Артем Коноваленко.
Мужчин задержали. В отделе полиции установили, что они пьяны. Тело собаки отправили на экспертизу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества) и ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или тяжкого вреда здоровью). Первая статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, вторая — до двух лет.
Ранее Юга.ру рассказывали о том, что 4 июня полиция Геленджика сообщила о возбуждении уголовного дела на человека, который выстрелил в голову дворовой собаке Николь.
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������️ Сегодня утром произошла страшная трагедия, — пишет @darina_podvalyuk. — Мой дядя рано утром пошёл на прогулку с Тайсоном. Возвращаясь домой по полю у посёлка Победитель (за мебельной фабрикой), они встретили троих пьяных мужиков. Один из них был с ножом. Дядя всячески старался избежать конфликта, как мог уходил и уводил собаку, но они их догнали. Вооружённый МРАЗЬ набросилась на дядю, а Тайсон заслонил его и принял все удары ножом на себя — три удара прямо в грудь. ������ ⠀ Тайсон погиб. ������������ ⠀ Делюсь этим горем, чтобы дать как можно более широкую огласку! В полицию сообщили, но опасаемся, что всё останется безнаказанным! Берегите себя, родных и четвероногих друзей! ������» ⠀ #чпкраснодар #пёсикикраснодара #пьяницыкраснодара #кризиснакубани #typodar #krasnodar