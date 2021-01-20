В Краснодаре пострадали двое рабочих во время обвала траншеи
Днем 19 января в Краснодаре произошел несчастный случай, двое пострадали
В середине дня на одной из улиц Краснодара рабочие прокладывали трубы теплоснабжения. Примерно в 14:20 во время земельных работ частично обрушилась стенка траншеи, в нее упали бетонные элементы. В результате происшествия пострадали двое рабочих.
Мужчин доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. По факту происшествия проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару 20 января.
Напомним, в 2019 году в Новороссийске двое мужчин погибли при падении строительной люльки. В том же году, в декабре, рабочий погиб на стройке под грунтом.
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