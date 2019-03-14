В Новороссийске двое рабочих погибли при падении строительной люльки

В Новороссийске 14 марта оборвалась строительная люлька, погибли двое рабочих

Трагедия произошла около 10:00. Двое рабочих, 24 и 25 лет, должны были подняться на высоту для выполнения наружных работ в доме по улице Видова. Однако строительная люлька оборвалась с молодыми людьми внутри.

Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, но парни умерли на месте, пишет «Наша газета».