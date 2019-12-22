На стройке в Новороссийске рабочий погиб под грунтом
Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели 45-летнего работника на одной из строек в Новороссийске
Инцидент произошел 20 декабря на строительной площадке многоэтажного дома по улице Южной. Рабочие копали траншею под многоэтажный дом, и грунт стал осыпаться на одного из строителей, который находился на дне котлована. Коллеги попытались его спасти, но пока раскапывали грунт, мужчина задохнулся, пишет «Новороссийский рабочий».
Следственные органы организовали проверку по факту гибели мужчины, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в СКР по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, летом погиб рабочий, сорвавшись в ТРЦ «Галерея Краснодар». В этом обвинили сотрудницу фирмы-подрядчика, дело возбудили по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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