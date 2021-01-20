Администрация парка «Краснодар» попросила не кататься на санках

Краснодарский край

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В январе в парке «Краснодар» рассказали, что аллеи и склоны не приспособлены для санок

Ранее в парке уже запрещали ходить в зимнее время по газону. Это объясняли тем, что трава замерзает и ломается. 20 января 2021 года в группе парка в инстаграме снова напомнили об этом правиле:

«Друзья, я всегда с радостью встречаю вас, стараюсь удивлять новыми красивыми местами, забочусь о вашем эстетическом удовольствии. И прошу вас в ответ позаботиться обо мне. Вы же помните, что зимой по моим газонам нельзя ходить?».

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Это касается и снежного периода. В администрации попросили не кататься на снегокатах и санках на склонах, аллеях и газонах, так как они не приспособлены для этого.

«Поэтому я жду вас на пешую прогулку по моим заснеженным тропинкам без санок, ведь для них у меня нет парковок, а охранники следят за соблюдением правил», — уточнили в посте.

Краснодар парк «Краснодар»

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