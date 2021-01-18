В Краснодаре проведут крещенские купания всего в четырех местах, три из них будут в пригороде
В Краснодаре в ночь на 19 января начнутся крещенские купания
18 января в пресс-службе мэрии заявили, что в краевом центре будут оборудованы четыре точки для крещенских купаний:
- на территории Свято-Покровского храма в станице Елизаветинской;
- в Свято-Георгиевском храме в хуторе Ленина;
- в станице Старокорсунской;
- в храме Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне.
Провести омовения обещают с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: волонтеры будут следить за социальной дистанцией и выдавать маски. Рядом с купелями организуют пункты обогрева. Во время проведения обряда будут дежурить полицейские, медики и спасатели.
«Мы настоятельно просим жителей и гостей Кубани не посещать купели, если у вас ОРВИ — оставайтесь дома, не заражайте окружающих. Во время службы и чина освящения воды соблюдайте социальную дистанцию. И ни в коем случае не принимайте алкоголь перед омовением — это просто опасно для здоровья и жизни», — сказала заместитель руководителя территориального Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.
Напомним, в крещенскую ночь на Кубани ожидается до -15 °С.