В Краснодаре проведут крещенские купания всего в четырех местах, три из них будут в пригороде

Краснодарский край

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В Краснодаре в ночь на 19 января начнутся крещенские купания

18 января в пресс-службе мэрии заявили, что в краевом центре будут оборудованы четыре точки для крещенских купаний:

  • на территории Свято-Покровского храма в станице Елизаветинской;
  • в Свято-Георгиевском храме в хуторе Ленина;
  • в станице Старокорсунской;
  • в храме Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне.

Провести омовения обещают с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: волонтеры будут следить за социальной дистанцией и выдавать маски. Рядом с купелями организуют пункты обогрева. Во время проведения обряда будут дежурить полицейские, медики и спасатели.

«Мы настоятельно просим жителей и гостей Кубани не посещать купели, если у вас ОРВИ — оставайтесь дома, не заражайте окружающих. Во время службы и чина освящения воды соблюдайте социальную дистанцию. И ни в коем случае не принимайте алкоголь перед омовением — это просто опасно для здоровья и жизни», — сказала заместитель руководителя территориального Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.

Напомним, в крещенскую ночь на Кубани ожидается до -15 °С.

Краснодар Река Кубань РПЦ

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В Краснодаре проведут крещенские купания всего в четырех местах, три из них будут в пригороде
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