В Краснодаре проведут крещенские купания всего в четырех местах, три из них будут в пригороде

В Краснодаре в ночь на 19 января начнутся крещенские купания

18 января в пресс-службе мэрии заявили, что в краевом центре будут оборудованы четыре точки для крещенских купаний:

на территории Свято-Покровского храма в станице Елизаветинской;

в Свято-Георгиевском храме в хуторе Ленина;

в станице Старокорсунской;

в храме Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне.

Провести омовения обещают с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: волонтеры будут следить за социальной дистанцией и выдавать маски. Рядом с купелями организуют пункты обогрева. Во время проведения обряда будут дежурить полицейские, медики и спасатели.

«Мы настоятельно просим жителей и гостей Кубани не посещать купели, если у вас ОРВИ — оставайтесь дома, не заражайте окружающих. Во время службы и чина освящения воды соблюдайте социальную дистанцию. И ни в коем случае не принимайте алкоголь перед омовением — это просто опасно для здоровья и жизни», — сказала заместитель руководителя территориального Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.

Напомним, в крещенскую ночь на Кубани ожидается до -15 °С.