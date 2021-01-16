На Кубани коронавирус выявили еще у 197 человек

Краснодарский край

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В России к 16 января выявлено 24 тыс. 92 новых случая коронавируса

Всего инфекция подтвердилась, по официальным данным, у 3 млн 544 тыс. 623 жителей России. За весь период скончались 65 тыс. 85 инфицированных, а 2 млн 936 тыс. 991 пациент были выписаны с выздоровлением.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Москве — 4 тыс. 674, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 253, в Московской области — 1 тыс. 406.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 393, Крым — 328, Ставропольский край — 240, Краснодарский край — 197, Дагестан — 157, Кабардино-Балкария — 98, Севастополь — 94, Северная Осетия — 83, Карачаево-Черкесия — 78, Чечня — 70, Адыгея — 65, Ингушетия — 54.

В оперативном штабе Кубани уточнили, что за последние сутки коронавирус обнаружили у 115 женщин и 82 мужчин в возрасте до 93 лет.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 61;
  • в Сочи — 27;
  • в Темрюкском районе — 14;
  • в Белореченском районе — 11;
  • в Горячем Ключе — 10;
  • в Геленджике — 9;
  • в Выселковском, Калининском, Новопокровском районах — по 7;
  • в Анапе — 6;
  • в Кореновском и Павловском районах — по 5;
  • в Северском и Белоглинском районах — по 4;
  • в Славянском и Крымском районах — по 3;
  • в Ейском и Усть-Лабинском районах — по 2;
  •  в Новороссийске, Армавире, Туапсинском, Абинском, Брюховецком, Динском, Кавказском, Курганинском, Крыловском, Щербиновском районах — по 1.

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Общее число заболевших на 16 января — 30 тыс. 769 человек, из них 2 тыс. 422 ребенка. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 542,1. Выздоровели 21 тыс. 115 пациентов. 1 тыс. 181 человека спасти не удалось (+20).

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