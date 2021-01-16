На Кубани коронавирус выявили еще у 197 человек

В России к 16 января выявлено 24 тыс. 92 новых случая коронавируса

Всего инфекция подтвердилась, по официальным данным, у 3 млн 544 тыс. 623 жителей России. За весь период скончались 65 тыс. 85 инфицированных, а 2 млн 936 тыс. 991 пациент были выписаны с выздоровлением.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Москве — 4 тыс. 674, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 253, в Московской области — 1 тыс. 406.