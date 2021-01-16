На Кубани коронавирус выявили еще у 197 человек
В России к 16 января выявлено 24 тыс. 92 новых случая коронавируса
Всего инфекция подтвердилась, по официальным данным, у 3 млн 544 тыс. 623 жителей России. За весь период скончались 65 тыс. 85 инфицированных, а 2 млн 936 тыс. 991 пациент были выписаны с выздоровлением.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Москве — 4 тыс. 674, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 253, в Московской области — 1 тыс. 406.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 393, Крым — 328, Ставропольский край — 240, Краснодарский край — 197, Дагестан — 157, Кабардино-Балкария — 98, Севастополь — 94, Северная Осетия — 83, Карачаево-Черкесия — 78, Чечня — 70, Адыгея — 65, Ингушетия — 54.
В оперативном штабе Кубани уточнили, что за последние сутки коронавирус обнаружили у 115 женщин и 82 мужчин в возрасте до 93 лет.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 61;
- в Сочи — 27;
- в Темрюкском районе — 14;
- в Белореченском районе — 11;
- в Горячем Ключе — 10;
- в Геленджике — 9;
- в Выселковском, Калининском, Новопокровском районах — по 7;
- в Анапе — 6;
- в Кореновском и Павловском районах — по 5;
- в Северском и Белоглинском районах — по 4;
- в Славянском и Крымском районах — по 3;
- в Ейском и Усть-Лабинском районах — по 2;
- в Новороссийске, Армавире, Туапсинском, Абинском, Брюховецком, Динском, Кавказском, Курганинском, Крыловском, Щербиновском районах — по 1.
Читайте также:
Общее число заболевших на 16 января — 30 тыс. 769 человек, из них 2 тыс. 422 ребенка. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 542,1. Выздоровели 21 тыс. 115 пациентов. 1 тыс. 181 человека спасти не удалось (+20).
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.