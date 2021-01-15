На Кубани в выходные будет снежно и ветрено

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 16 по 18 января

В целом по краю местами будет идти снег, утром также будет туманно. Ночью столбики термометров покажут -4…-9 °С, днем — 0…-5 °С. На Черноморском побережье местами пройдут дожди, мокрый снег и снег. В южных районах возможно налипание мокрого снега и гололед. Ветер 6-11 м/с с порывами 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…-5 °С, днем — до 5 °С.

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 16 января будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит -5…-7 °,С днем — 0…-2 °С.

17 и 18 января в регионе будет облачно и снежно, в отдельных районах выпадет очень сильный снег и метель, а порывы ветра могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -5…-10 °С, а днем термометры останутся на отметках -2…-7 °С, местами в южной половине края воздух прогреется до 3 °С. В понедельник будет холоднее: днем — до -4…-9 °С.

На Черноморском побережье в воскресенье и понедельник синоптики предрекают облачную погоду с прояснениями. Временами будет идти снег, в Туапсинском районе — дождь, переходящий в мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с, в Новороссийске порывы до 22-27 м/с. Температура воздуха в ночные часы опустится до -2…-7 °С, днем потеплеет до 5 °С.

Напомним, ранее МЧС объявило в регионе экстренное предупреждение по сильным снегопадам 17 и 18 января. Кроме того, в соседнем Крыму с 16 января ожидаются аномальные морозы до -15 °С.