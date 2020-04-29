Краснодарский театр драмы из-за карантина отметит 100-летие в онлайн-формате

Краснодарский театр драмы имени Максима Горького 29 апреля отметит 100-летие в онлайн-режиме

В 18:00 на YouTube-канале театра начнется «Трансляция века». Зрители смогут поздравить театр в прямом эфире и задать вопросы артистам. Также пожелания и вопросы можно отправлять на почту dramteatrkrd@mail.ru, их озвучат во время трансляции. В 20:00 покажут запись праздничного концерта «Без пяти сто».

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«К сожалению, в связи с непростыми реалиями сегодняшней действительности, проведение торжества пришлось перенести. Но перенос праздника не отменяет того, что 100-летний юбилей театра является большим событием как для самого театра, так и для всех, кто в разные годы был рядом с нами, вдохновлял, направлял и поддерживал нас», — говорится в сообщении в инстаграме театра.

Напомним, к 29 апреля в России выявили 99 тыс. 399 случаев инфицирования COVID-19, в том числе 951 человек в Краснодарском крае. Выздоровели 10,2 тыс. человек, скончались 972 пациента. На момент выхода новости в мире известно о 3 млн. 150 тыс. заболевших.