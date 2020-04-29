Краснодарский театр драмы из-за карантина отметит 100-летие в онлайн-формате
Краснодарский театр драмы имени Максима Горького 29 апреля отметит 100-летие в онлайн-режиме
В 18:00 на YouTube-канале театра начнется «Трансляция века». Зрители смогут поздравить театр в прямом эфире и задать вопросы артистам. Также пожелания и вопросы можно отправлять на почту dramteatrkrd@mail.ru, их озвучат во время трансляции. В 20:00 покажут запись праздничного концерта «Без пяти сто».
«К сожалению, в связи с непростыми реалиями сегодняшней действительности, проведение торжества пришлось перенести. Но перенос праздника не отменяет того, что 100-летний юбилей театра является большим событием как для самого театра, так и для всех, кто в разные годы был рядом с нами, вдохновлял, направлял и поддерживал нас», — говорится в сообщении в инстаграме театра.
View this post on Instagram
Вековой юбилей Краснодарского академического театра драмы им.М.Горького 29 апреля Краснодарский театр драмы вступит в новый век своей творческой жизни. Столетие одного из крупнейших театров Юга России – значимая дата для всей театральной Кубани. К сожалению, в связи с непростыми реалиями сегодняшней действительности, проведение торжества пришлось перенести. Но перенос праздника не отменяет того, что 100-й юбилей театра является большим событием как для самого театра, так и для всех, кто в разные годы был рядом с нами, вдохновлял, направлял и поддерживал нас. Мы хотим от всей души поблагодарить всех за многолетнюю дружбу и пригласить присоединиться к нашей праздничной онлайн-гостиной «Трансляция века», которая состоится 29 апреля в 18:00 на YouTube-канале Краснодарского театра драмы! Вы сможете поздравить театр в прямом эфире и задать вопросы любимым артистам. Также мы просим вас присылать свои поздравления и вопросы на почту dramteatrkrd@mail.ru. Все они будут озвучены в прямом эфире. А в 20:00 на YouTube-канале Краснодарского театра драмы вас ждёт трансляция записи праздничного концерта «Без пяти сто» на YouTube-канале театра драмы. Активная ссылка в профиле #театрдрамыкраснодар #драмакрд100сезон #театрдрамыонлайн #dramteatrkrd
Напомним, к 29 апреля в России выявили 99 тыс. 399 случаев инфицирования COVID-19, в том числе 951 человек в Краснодарском крае. Выздоровели 10,2 тыс. человек, скончались 972 пациента. На момент выхода новости в мире известно о 3 млн. 150 тыс. заболевших.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
Все материалы по теме: