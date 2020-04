Краснодарский театр драмы из-за карантина отметит 100-летие в онлайн-формате

View this post on Instagram

Вековой юбилей Краснодарского академического театра драмы им.М.Горького 29 апреля Краснодарский театр драмы вступит в новый век своей творческой жизни. Столетие одного из крупнейших театров Юга России – значимая дата для всей театральной Кубани. К сожалению, в связи с непростыми реалиями сегодняшней действительности, проведение торжества пришлось перенести. Но перенос праздника не отменяет того, что 100-й юбилей театра является большим событием как для самого театра, так и для всех, кто в разные годы был рядом с нами, вдохновлял, направлял и поддерживал нас. Мы хотим от всей души поблагодарить всех за многолетнюю дружбу и пригласить присоединиться к нашей праздничной онлайн-гостиной «Трансляция века», которая состоится 29 апреля в 18:00 на YouTube-канале Краснодарского театра драмы! Вы сможете поздравить театр в прямом эфире и задать вопросы любимым артистам. Также мы просим вас присылать свои поздравления и вопросы на почту dramteatrkrd@mail.ru. Все они будут озвучены в прямом эфире. А в 20:00 на YouTube-канале Краснодарского театра драмы вас ждёт трансляция записи праздничного концерта «Без пяти сто» на YouTube-канале театра драмы. Активная ссылка в профиле #театрдрамыкраснодар #драмакрд100сезон #театрдрамыонлайн #dramteatrkrd