Врачи назвали ряд симптомов британского штамма коронавируса у детей
Британская компания ZOE со ссылкой на британских и американских специалистов рассказала, как проявляется новый штамм коронавируса у детей
Новый штамм коронавируса протекает с рядом особенностей, следует из исследований британской научной компании ZOE. Более половины заболевших несовершеннолетних страдают от усталости и становятся более замкнутыми. Младенцы могут чаще плакать, у них случаются приступы истерики.
«Это связано с веществами, называемыми цитокинами, которые иммунная система вырабатывает при атаке, — считает доктор Ричард Уоткинс, врач-инфекционист и профессор Северо-восточного медицинского университета Огайо, — Эти цитокины сигнализируют вашему телу, что пора включаться в работу и бороться с инфекцией, но последствия могут вызвать у вас усталость. В конце концов, ваше тело сосредотачивает свою энергию на борьбе с захватчиком, даже если вы его не видите».
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На головную боль пожаловались 53% детей с COVID-19. Вместе с тем они могут испытывать боль в животе, передает мнение профессора Энн МакГрегор британское издание Express. Поэтому взрослым рекомендуют спрашивать у сыновей и дочерей, не болит ли у них голова в случае, когда есть боли в животе.
Почти в половине случаев заражения новым зарегистрированным штаммом бывает температура выше 37 °C. Также о наличии вируса говорит больное горло и потеря аппетита, последнее бывает у 35% заболевших, пишет RT.
О новой мутации коронавируса в Великобритании стало известно в декабре. Этот вариант инфекции распространяется быстрее, чем изначальный. 10 января Роспотребнадзор сообщил, что в России впервые обнаружили британский штамм ковида.
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