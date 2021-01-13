Врачи назвали ряд симптомов британского штамма коронавируса у детей

Новый штамм коронавируса протекает с рядом особенностей, следует из исследований британской научной компании ZOE. Более половины заболевших несовершеннолетних страдают от усталости и становятся более замкнутыми. Младенцы могут чаще плакать, у них случаются приступы истерики.

«Это связано с веществами, называемыми цитокинами, которые иммунная система вырабатывает при атаке, — считает доктор Ричард Уоткинс, врач-инфекционист и профессор Северо-восточного медицинского университета Огайо, — Эти цитокины сигнализируют вашему телу, что пора включаться в работу и бороться с инфекцией, но последствия могут вызвать у вас усталость. В конце концов, ваше тело сосредотачивает свою энергию на борьбе с захватчиком, даже если вы его не видите».