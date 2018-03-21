В Сочи зафиксировали температурный рекорд

Краснодарский край

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В Сочи 20 марта побит температурный рекорд 117-летней давности

В этот день температура воздуха достигла 25,2 °C, что превышает средний температурный показатель на 8,6 °C и является абсолютным максимумом для этого дня за всю историю метеонаблюдений по данным портала «Погода и климат».

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Самым теплым днем первого месяца весны считается 29 марта 1901 года, когда воздух в Сочи прогрелся до 30 °C. Максимально высокая температура в течение всего марта была в 1916 году.

21 марта на курорте прогнозируют до 11 °C и облачную погоду. В четверг, 22 марта, в Сочи ожидается около 10 °C и дождь.

Погода Сочи
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