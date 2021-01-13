В Сочи сильный ветер повалил деревья и снес забор
Над Сочи ночью и утром 13 января пронесся сильный ветер. Из-за порывов до 20 м/с упали деревья в центре курорта
Ветер повалил четыре дерева — на Курортном проспекте в районе санатория имени Ворошилова, на улицах Водораздельной, Шоссейной и Есауленко. В районе санатория имени Семашко на федеральную трассу упали ветки.
Кроме того, на Курортном проспекте под тяжестью ветвей накренилась опора ЛЭП. Ее восстанавливают специалисты муниципальной службы спасения, МБУ «Сочисвет» и администрации Хостинского района.
В парке микрорайона Макаренко порыв ветра снес забор — с опорной стены упала деревянная обрешетка.
«Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме и оперативно реагируют на последствия непогоды, — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. — Среди жителей и гостей города пострадавших нет».
Напомним, с начала рабочей недели в Сочи прогнозировали непогоду: в прибрежной зоне синоптики ожидали сильные дожди и ветер, а в горах — лавиноопасность. По последним прогнозам, в Краснодарском крае немного потеплеет и растает снег, а в пятницу похолодает до -2 °С днем.
Как писали Юга.ру, летом 2019 года в Сочи сорванная ветром крыша упала на ж/д сеть и травмировала пассажира поезда Адлер — Санкт-Петербург.
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