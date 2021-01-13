«Ростелеком» и Центр современного искусства «Типография» организовали в Краснодаре фотовыставку «ОБЪЕКТИВная благотворительность»

Она представит публике фотоистории благотворительных проектов, реализованных в РФ в 2020 году. Открытие намечено на эту пятницу, 15 января. Для экспозиции отбирали фото из 250 работ, присланных на одноименный федеральный конкурс. В нем участвовали более 100 организаций и частных лиц — профессиональных фотографов и любителей. Цель выставки — показать разнообразие благотворительной деятельности и раскрыть роль филантропии в РФ.

Как помочь, а не попасться на удочку мошенников: Правила благотворительности

«Ростелеком» последовательно развивает корпоративную социальную политику. В числе наших проектов — программы адаптации и социализации людей с особенностями развития, волонтерское движение среди сотрудников компании, адресная помощь больным детям. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с «Типографией», ставшей местом притяжения добрых дел и неравнодушных людей. У нас не было сомнений, где проводить выставку фотопроектов. Ей мы хотим призвать бизнес юга чаще обращать внимание на социальные проблемы и активнее инвестировать в общество», — отметил директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов. Инициатором фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность» выступает ассоциация благотворительных организаций «Форум доноров», который занимается отбором работ, организацией офлайн- и онлайн-выставок с фотоработами победителей. По словам организаторов, за каждой историей стоит труд и судьба конкретного человека. Среди героев выставки люди с неизлечимыми заболеваниями, дети-сироты, паралимпийцы и «все те, кто, несмотря на обстоятельства, продолжает верить, надеяться и жить».

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«Нам важно, чтобы опыт волонтеров, некоммерческих организаций и социально ответственных компаний получил широкое распространение, чтобы истории финалистов конкурса стимулировали участвовать в благотворительности. Выставку уже видели участники Российского инвестиционного форума в Сочи, а теперь при поддержке наших партнеров — «Ростелекома» и ЦСИ «Типография» — мы представим ее более широкой аудитории», — рассказала исполнительный директор «Форума доноров» Александра Болдырева. В прошлом году при поддержке «Ростелекома» в «Типографии» стартовала программа «Лаборатория вместе», где известные художники обучали живописи и современному танцу людей с особенностями развития. Компания также поддерживает мастерскую графики и иллюстрации «НеПросто мастерские». Ее участники с ментальными нарушениями осваивают компьютерную графику, а сотрудники «Ростелекома» помогают как волонтеры.