Девяностые, Боуи и триллеры: Wink представляет премьеры января

Среди них — документальный проект о России 1990-х, созданный писателем и главредом Esquire Сергеем Минаевым, эротический триллер «Преступить черту» c Марио Касасом и байопик о Дэвиде Боуи. Проект «Девяностые» — сериал-антология, который создают основатели и продюсеры студии Line Up Данила Шарапов (Mediaslovo) и Дмитрий Литвинов (Planeta Inform). Автор и ведущий проекта — Сергей Минаев. Сериал состоит из нескольких тематических блоков о политике, ТВ и рекламе, музыке и ночной жизни. В основу документального сериала легли личные дневники, аудио- и видеозаписи, архивные документы и 200 интервью участников событий. Первый фильм, «Мумий Тролль. Морская», уже доступен для просмотра в видеосервисе Wink, он посвящен выпуску музыкального альбома, изменившего отечественную рок-музыку.

Британо-канадская биографическая драма о легендарном артисте «Дэвид Боуи. Человек со звезды» рассказывает о первом визите Дэвида Боуи в США в 1971 году. Эта поездка вдохновила музыканта на создание своего культового альтер эго Зигги Стардаста (в оригинале фильм так и называется — Stardust). В роли Боуи снялся британский поэт, музыкант и актер Джонни Флинн; также в фильме играют американская актриса Джена Мэлоун и стендап-комик Марк Мэрон. Премьера в Wink намечена на 21 января.

По сюжету скандинавского драматического триллера «Глубокое погружение», две сестры отправились в Норвегию для занятий зимним дайвингом. В итоге одна из них оказывается в ловушке на дне океана из-за падающих со скал камней. В пресс-службе Wink убеждены, что фильм понравится любителям картин вроде «127 часов», «Эверест», «Выжить» или «Изгой».