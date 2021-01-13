Девяностые, Боуи и триллеры: Wink представляет премьеры января

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Цифровой видеосервис Wink рассказал об эксклюзивных премьерах января

Среди них — документальный проект о России 1990-х, созданный писателем и главредом Esquire Сергеем Минаевым, эротический триллер «Преступить черту» c Марио Касасом и байопик о Дэвиде Боуи.

Проект «Девяностые» — сериал-антология, который создают основатели и продюсеры студии Line Up Данила Шарапов (Mediaslovo) и Дмитрий Литвинов (Planeta Inform). Автор и ведущий проекта — Сергей Минаев. Сериал состоит из нескольких тематических блоков о политике, ТВ и рекламе, музыке и ночной жизни. В основу документального сериала легли личные дневники, аудио- и видеозаписи, архивные документы и 200 интервью участников событий. Первый фильм, «Мумий Тролль. Морская», уже доступен для просмотра в видеосервисе Wink, он посвящен выпуску музыкального альбома, изменившего отечественную рок-музыку.

«Пиратство — страшное дело»:

Британо-канадская биографическая драма о легендарном артисте «Дэвид Боуи. Человек со звезды» рассказывает о первом визите Дэвида Боуи в США в 1971 году. Эта поездка вдохновила музыканта на создание своего культового альтер эго Зигги Стардаста (в оригинале фильм так и называется — Stardust). В роли Боуи снялся британский поэт, музыкант и актер Джонни Флинн; также в фильме играют американская актриса Джена Мэлоун и стендап-комик Марк Мэрон. Премьера в Wink намечена на 21 января.

По сюжету скандинавского драматического триллера «Глубокое погружение», две сестры отправились в Норвегию для занятий зимним дайвингом. В итоге одна из них оказывается в ловушке на дне океана из-за падающих со скал камней. В пресс-службе Wink убеждены, что фильм понравится любителям картин вроде «127 часов», «Эверест», «Выжить» или «Изгой».

В Краснодарском крае туристы застревают в горах:

Эротический триллер «Преступить черту» снял каталонский режиссер Давид Виктори. Герой фильма Дани (Марио Касас) после смерти отца отправляется в кругосветное путешествие. Перед поездкой он знакомится с чувственной красавицей Милой, но в отношения влюбленных вторгается ревнивый бывший Милы.

Любителям комедий Wink предлагает итальянский злободневный фильм «Локдаун по-итальянски» о любовниках, которые застряли дома на карантине именно в тот момент, когда собрались уйти от своих супругов. В отечественной драмеди «Вечер шутов, или Серьезно с приветом» новогодний праздник меняет судьбы людей, сыгранных Юлией Александровой, Алисой Гребенщиковой и Кириллом Кяро.

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