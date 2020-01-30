«Пиратство — страшное дело». Федор Бондарчук передал эксклюзивные права на показ новых фильмов онлайн-кинотеатру Wink

Три новых фильма, спродюсированные Федором Бондарчуком, после кинопроката будут представлены в онлайн-кинотеатре Wink

Об этом продюсер фильмов «Вторжение», «Лед 2» и «Спутник» рассказал 29 января на форуме телевидения и медиаиндустрии CSTB. Telecom & Media 2020 в Москве. «Вторжение» можно посмотреть в Wink уже сейчас. Фильмы «Лед 2» (премьера 14 февраля) и «Спутник» (премьера 16 апреля) появятся в Wink сразу после завершения кинопроката.

«Для меня как режиссера важен большой экран, дух кинотеатра, но нельзя игнорировать, что растет цифровое потребление контента. Особенно этот процесс затрагивает самых юных, до 14 лет, которые уже “родились” со смартфоном. Неудивительно, что так быстро развиваются цифровые платформы и онлайн-кинотеатры вроде Wink. Они упрощают цифровое потребление, это помогает бороться с пиратством, которое, конечно, страшное дело», — отметил Бондарчук во время встречи со зрителями на стенде «Ростелекома».

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Действие «Притяжения» разворачивается спустя два года после событий «Притяжения». В центре сюжета — девушка, обнаружившая сверхъестественные способности. Юля становится главным объектом интереса не только Минобороны РФ, но и внеземных цивилизаций. Главные роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков. «Лед 2» — продолжение романтической драмы о фигуристке Наде и хоккеисте Саше. Влюбленные женятся и становятся родителями, но их ждут тяжелые испытания. В главных ролях — Александр Петров и Аглая Тарасова, режиссер — Жора Крыжовников.