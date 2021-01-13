Абоненты «Билайна» увеличили использование мобильного интернета, телефонных звонков и SMS в новогодние праздники

«Билайн» за последние три года увеличил количество базовых станций 4G более чем вдвое. Благодаря увеличенной емкости сети клиенты в новогодние праздники могли пользоваться «тяжелым» контентом, например, совершать видеопоздравления онлайн. В среднем каждый праздничный день с 1 по 10 января 2021 года клиенты использовали на 56% больше интернет-трафика, чем в то же время в 2020 году. При этом более 80% этого трафика клиенты скачали в сетях 4G.

В первый час нового года клиенты «Билайна» в РФ чаще отправляли SMS — их количество выросло вдвое по сравнению с пиковыми нагрузками в обычный рабочий день. По телефону абоненты провайдера предпочли поздравлять друзей и близких до Нового года — голосовой трафик 31 декабря вырос на 4%. Больше всего трафика использовали московские абоненты. 31 декабря и 1 января в Москве было скачано 17% от общего интернет-трафика в РФ.