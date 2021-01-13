На новогодних каникулах клиенты «Билайна» пользовались интернетом в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

Партнерский Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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Абоненты «Билайна» увеличили использование мобильного интернета, телефонных звонков и SMS в новогодние праздники

«Билайн» за последние три года увеличил количество базовых станций 4G более чем вдвое. Благодаря увеличенной емкости сети клиенты в новогодние праздники могли пользоваться «тяжелым» контентом, например, совершать видеопоздравления онлайн.

В среднем каждый праздничный день с 1 по 10 января 2021 года клиенты использовали на 56% больше интернет-трафика, чем в то же время в 2020 году. При этом более 80% этого трафика клиенты скачали в сетях 4G.

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В первый час нового года клиенты «Билайна» в РФ чаще отправляли SMS — их количество выросло вдвое по сравнению с пиковыми нагрузками в обычный рабочий день. По телефону абоненты провайдера предпочли поздравлять друзей и близких до Нового года — голосовой трафик 31 декабря вырос на 4%.

Больше всего трафика использовали московские абоненты. 31 декабря и 1 января в Москве было скачано 17% от общего интернет-трафика в РФ.

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Пандемия продолжает влиять на туризм. Большинство клиентов компании в новогодние праздники остались дома. Количество абонентов, отправившихся на каникулы за границу, сократилось на 68%, а число путешественников по РФ выросло на 5%. В число популярных направлений внутри страны попали Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Санкт-Петербург и Ставрополь.

Несмотря на ограничения международных направлений из-за пандемии, некоторые россияне все же отправились за границу. Странами-лидерами по количеству гостей стали Беларусь, Турция, Украина, Грузия и Казахстан.

Как сообщали Юга.ру, ранее оператор запустил на Кубани управление мобильной сетью с помощью искусственного интеллекта. Это повысило надежность бесшовного перехода сигнала между базовыми станциями.

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