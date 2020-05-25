Из-за самоизоляции абоненты «Билайн» на юге РФ стали активнее управлять своим мобильным счетом и покупками онлайн

Выросла аудитория и других сервисов, доступных в мобильном приложении «Мой Билайн». Об этом в пресс-службе оператора сообщили 23 мая. В марте-апреле 2020 года скачивания приложения «Мой Билайн» на юге выросло почти на 20% (для сравнения — за год число установок приложения увеличилось почти на 70%).

На первом месте по частоте использования опций «Мой Билайн» оказались жители Чеченской республики, на втором — жители Сочи, на третьем — Владикавказа. Топ-5 городов замыкают Краснодар и Ростов. Это напрямую связано с ростом доли смартфонов с 4G среди абонентов «Билайн» в этих городах. С помощью «Мой Билайн» абоненты чаще всего проверяют баланс, пополняют счет и смотрят детализацию. Еще «Мой Билайн» используется для подключения сервисов «Билайн ТВ», «Музыка Билайн» и других.

«Сейчас уже более 2 млн жителей юга РФ используют "Мой Билайн", оценив удобство личного кабинета на телефоне и множество выгодных акций. За последние месяцы число пользователей онлайн сервисов выросло за счет представителей старшего поколения, которые стали чаще платить онлайн. До этого многие имели смартфоны, но не спешили осваивать их функционал. Надеемся, что после самоизоляции они продолжат активно пользоваться гаджетами, преодолев психологический барьер», — сказал региональный директор ПАО «ВымпелКом» в Южном регионе Александр Тепляков.