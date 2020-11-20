«Билайн» запустил дистанционное подключение виртуальной SIM-карты в Краснодаре

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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20 ноября «Билайн» сообщил о том, что краснодарцы смогут подключить eSIM дистанционно через портал «Госуслуги»

Через мобильное приложение «Мой Билайн» можно выбрать тариф и номер, подтвердить личность через «Госуслуги» и загрузить профиль eSIM в смартфон. Провайдер заверяет, что при подключении клиент не столкнется со сложными настройками: виртуальная SIM-карта загружается в смартфон так же легко, как обычное приложение.

Дистанционно подключить eSIM можно в Краснодаре и еще 17 городах, включая Москву, Санкт-Петербург. «Билайн» будет развивать удаленное подключение eSIM. Компания разработала собственные решения для дистанционного подключения и готова пилотировать разные варианты активации виртуальной SIM-карты.

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Также провайдер увеличил число магазинов, где можно подключить eSIM. К 1400 собственным магазинам добавился 71 re:Store — фирменные магазины техники Apple в Краснодаре и других городах России

Для установки виртуальной SIM-карты в сети re:Store нужно отсканировать QR-код в кассовых зонах магазинов или в онлайн-магазине партнера и перейти по ссылке в приложение «Мой Билайн». Дальнейшая процедура установки eSIM аналогична удаленному подключению. Сотрудники re:Store могут помочь в установке.

«Билайн» начал использовать технологию eSIM с июля 2020 года. При потере смарфтона eSIM можно сразу самостоятельно заблокировать.

Билайн Интернет Технологии

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