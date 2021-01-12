Кубанская епархия намерена устроить крещенские купания, если Роспотребнадзор не будет против
В Краснодарском крае пройдут праздничные службы 19 января — в день, когда православные отмечают Крещение Господне
Накануне в краснодарских пабликах появилась информация, что из-за коронавируса на Кубани отменили крещенские купания и крестный ход. Сообщалось, что во многих приходах решили не устраивать омовения из-за того, что там, как правило, собирается много людей, из-за чего может возрасти риск заражения COVID-19. При этом праздничные службы в храмах всё-таки пройдут, на них прихожане смогут освятить воду.
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Портал Юга.ру связался с представителями Екатеринодарской и Кубанской епархии и узнал, действительно ли нигде не будет крещенских купаний. Журналисту рассказали, что богослужения и освящение воды пройдут с соблюдением всех санитарных мер, если не будет особых предписаний Роспотребнадзора.
Купания организуют в местах, где обустроены стационарные купели, предварительно они пройдут в трех местах на территории Краснодара:
- в станице Старокорсунской;
- на хуторе Ленина;
- в станице Елизаветинской.
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Кроме того, мэрия Краснодара прорабатывает вопрос об организации купания в открытом водоеме в районе храма Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне. Представитель епархии уточнил, что на данный момент возникла проблема с купелью в станице Елизаветинской, поэтому купание там находится под вопросом. Также есть вероятность, что к 19 января список мест изменится.
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