Кубанская епархия намерена устроить крещенские купания, если Роспотребнадзор не будет против

В Краснодарском крае пройдут праздничные службы 19 января — в день, когда православные отмечают Крещение Господне

Накануне в краснодарских пабликах появилась информация, что из-за коронавируса на Кубани отменили крещенские купания и крестный ход. Сообщалось, что во многих приходах решили не устраивать омовения из-за того, что там, как правило, собирается много людей, из-за чего может возрасти риск заражения COVID-19. При этом праздничные службы в храмах всё-таки пройдут, на них прихожане смогут освятить воду.

Портал Юга.ру связался с представителями Екатеринодарской и Кубанской епархии и узнал, действительно ли нигде не будет крещенских купаний. Журналисту рассказали, что богослужения и освящение воды пройдут с соблюдением всех санитарных мер, если не будет особых предписаний Роспотребнадзора.

Купания организуют в местах, где обустроены стационарные купели, предварительно они пройдут в трех местах на территории Краснодара: