Врач объяснил, почему после Нового года в России снижается число заболевших коронавирусом
Врач-иммунолог прокомментировал журналистам спад заболеваемости COVID-19 в России
Напомним, рекордный суточный прирост заболевших зарегистрировали в России 24 декабря. Тогда федеральный оперштаб сообщил о 29 тыс. 935 инфицированных. После этого показатель заболеваемости стал снижаться. Так, если 31 декабря COVID-19 подтвердился у 27,7 тыс. человек, то 12 января власти рассказали о 22,9 тыс. заболевших.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил РИА «Новости», почему произошел спад заболеваемости.
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«Очень удачно новые ограничения совпали с праздниками: люди не общались все каникулы, сидели дома, это точно. А те, которые куда-то выходили, — это очень маленькое количество. То есть резкое ограничение контактов в праздники, особенно в транспорте, в общественных местах», — разъяснил медик.
Эксперт добавил, что помимо сокращения контактов причиной спада стала холодная погода. Низкие температуры работают на уменьшение распространения коронавируса, объяснил телеканал «360».
Однако в Краснодарском крае показатель заболеваемости после новогодних праздников не снизился, а, наоборот, вырос. Как писали Юга.ру, 31 декабря на Кубани зарегистрировали 194 новых случая ковида, а 12 января — рекордные 196.
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