Врач объяснил, почему после Нового года в России снижается число заболевших коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Врач-иммунолог прокомментировал журналистам спад заболеваемости COVID-19 в России

Напомним, рекордный суточный прирост заболевших зарегистрировали в России 24 декабря. Тогда федеральный оперштаб сообщил о 29 тыс. 935 инфицированных. После этого показатель заболеваемости стал снижаться. Так, если 31 декабря COVID-19 подтвердился у 27,7 тыс. человек, то 12 января власти рассказали о 22,9 тыс. заболевших.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил РИА «Новости», почему произошел спад заболеваемости.

Читайте также:

«Очень удачно новые ограничения совпали с праздниками: люди не общались все каникулы, сидели дома, это точно. А те, которые куда-то выходили, — это очень маленькое количество. То есть резкое ограничение контактов в праздники, особенно в транспорте, в общественных местах», — разъяснил медик.

Эксперт добавил, что помимо сокращения контактов причиной спада стала холодная погода. Низкие температуры работают на уменьшение распространения коронавируса, объяснил телеканал «360».

Читайте также:

Однако в Краснодарском крае показатель заболеваемости после новогодних праздников не снизился, а, наоборот, вырос. Как писали Юга.ру, 31 декабря на Кубани зарегистрировали 194 новых случая ковида, а 12 января — рекордные 196.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Новый год Эпидемии

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Футболист «Краснодара» вошел в топ лучших бомбардиров мировых лиг XXI века
Врач объяснил, почему после Нового года в России снижается число заболевших коронавирусом
В Сочи завели уголовное дело на мужчину, который пытался зарезать собаку
Следователи в Геленджике возбудили уголовное дело после похищения сторонника оппозиции, которого увезли в Чечню и заставили сесть голым на бутылку
В Славянске-на-Кубани два агрессивных лабрадора застряли в бассейне
На Кубани от ковида умерли еще 16 человек, в том числе 42-летний мужчина

Лента новостей

Фонари, гирлянды и снег. Парк «Краснодар» на новогодних каникулах
Сегодня, 08:00
Фонари, гирлянды и снег. Парк «Краснодар» на новогодних каникулах
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
5 января, 08:03
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
Как жители Краснодара восстановили историческую дверь в центре города
Куда пойти в Краснодаре в январе
1 января, 08:07
Куда пойти в Краснодаре в январе
Концерты, выставки, кино

Реклама на портале