В последний день 2020 года Кубань обновила рекорд по числу заболевших и умерших с COVD-19 за сутки

В Краснодарском крае 31 декабря коронавирус за сутки диагностировали у 194 человек, еще 15 умерли

Всего за сутки в России официально выявили 27 тыс. 747 пациентов с коронавирусом, еще 28 тыс. 922 человека выздоровели и 593 умерли. Больше всего зараженных в Москве (6 тыс. 566), Санкт-Петербурге (3 тыс. 758) и Московской области (1 тыс. 487). На юге и Северном Кавказе лидируют Ростовская область (387), Крым (333), Ставропольский край (244), Краснодарский край (194) , Дагестан (158), Чечня (117) и Кабардино-Балкария (102). Всего в стране за период пандемии зарегистрировали 3 млн 159 тыс. 297 случаев коронавируса и 57 тыс. 19 смертей.

По данным кубанского оперштаба, в регионе 194 зараженных выявили в 26 муниципальных образованиях, среди больных 91 мужчина и 103 женщины в возрасте от 1 месяца до 91 года. Больше всего инфицированных в Краснодаре (62) , еще 19 — в Сочи и 14 — в Курганинском районе. В остальном случаи распределились так: 11 — в Темрюкском районе;

10 — в Геленджике;

9 — в Белореченском районе;

8 — в Новороссийске;

по 7 — в Апшеронском районе и Горячем Ключе;

по 6 — в Туапсинском и Тихорецком районах;

5 — в Ейском районе;

по 4 — в Староминском и Мостовском районах;

по 3 — в Анапе, Славянском, Усть-Лабинском и Павловском районах;

по 2 — в Красноармейском и Тимашевском районах;

по 1 — в Армавире, Брюховецком, Кавказском, Крыловском, Отрадненском и Щербиновском районах.