В последний день 2020 года Кубань обновила рекорд по числу заболевших и умерших с COVD-19 за сутки
В Краснодарском крае 31 декабря коронавирус за сутки диагностировали у 194 человек, еще 15 умерли
Всего за сутки в России официально выявили 27 тыс. 747 пациентов с коронавирусом, еще 28 тыс. 922 человека выздоровели и 593 умерли. Больше всего зараженных в Москве (6 тыс. 566), Санкт-Петербурге (3 тыс. 758) и Московской области (1 тыс. 487). На юге и Северном Кавказе лидируют Ростовская область (387), Крым (333), Ставропольский край (244), Краснодарский край (194), Дагестан (158), Чечня (117) и Кабардино-Балкария (102).
Всего в стране за период пандемии зарегистрировали 3 млн 159 тыс. 297 случаев коронавируса и 57 тыс. 19 смертей.
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По данным кубанского оперштаба, в регионе 194 зараженных выявили в 26 муниципальных образованиях, среди больных 91 мужчина и 103 женщины в возрасте от 1 месяца до 91 года. Больше всего инфицированных в Краснодаре (62), еще 19 — в Сочи и 14 — в Курганинском районе. В остальном случаи распределились так:
- 11 — в Темрюкском районе;
- 10 — в Геленджике;
- 9 — в Белореченском районе;
- 8 — в Новороссийске;
- по 7 — в Апшеронском районе и Горячем Ключе;
- по 6 — в Туапсинском и Тихорецком районах;
- 5 — в Ейском районе;
- по 4 — в Староминском и Мостовском районах;
- по 3 — в Анапе, Славянском, Усть-Лабинском и Павловском районах;
- по 2 — в Красноармейском и Тимашевском районах;
- по 1 — в Армавире, Брюховецком, Кавказском, Крыловском, Отрадненском и Щербиновском районах.
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С начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердили у 27 тыс. 729 человек, в том числе у 2 тыс. 270 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 488,5. Сейчас в стационаре находятся 1 тыс. 568 пациентов с COVID-19, на дому лечатся 6 тыс. 564 человека.
Всего за период пандемии в регионе выздоровели 18 тыс. 667 пациентов (+140 за сутки), еще 930 человек умерли (+15). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 132 пациента, пятеро — на ЭКМО.
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