В России зарегистрировали почти 30 тыс. новых случаев ковида за сутки. Это абсолютный рекорд
Федеральный оперштаб 24 декабря сообщил о 29 тыс. 935 новых заболевших коронавирусом. Из них 185 случаев зафиксировали на Кубани
За последние сутки COVID-19 подтвердился у 29 тыс. 935 жителей России. Это максимальный показатель за все время пандемии. По всей стране умерли 635 человек, еще 26 тыс. 890 пациентов были выписаны с выздоровением, написал RT.
Всего к 24 декабря в России зарегистировали 2 млн 963 тыс. 688 инфицированных ковидом, 53 тыс. 96 смертей и 2 млн 370 тыс. 857 случаев выздоровления.
Читайте также:
Самый большой суточный прирост заболевших за прошлый день традиционно наблюдается в столичных регионах: в Москве — 8 тыс. 203, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 756, в Московской области — 1 тыс. 538.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 383, Крым — 355, Ставропольский край — 242, Краснодарский край — 185, Дагестан — 157, Чечня — 141, Кабардино-Балкария — 102, Ингушетия — 92, Адыгея — 91, Карачаево-Черкесия — 90, Северная Осетия — 90, Севастополь — 81.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 185 носителей коронавируса выявили в 28 муниципалитетах. В числе заразившихся 88 мужчин и 97 женщин в возрасте до 93 лет. Также ковид подтвердился у 10 детей, младшему из которых 1 месяц.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 61;
- в Новороссийске — 15;
- в Сочи — 12;
- в Темрюкском районе — 11;
- в Белореченском районе — 10;
- в Абинском, Выселковском и Северском районах — по 9;
- в Курганинском районе — 8;
- в Горячем Ключе и Ейском районе — по 6;
- в Туапсинском районе — 5;
- в Кореновском, Лабинском и Павловском районах — по 3;
- в Брюховецком и Кавказском районах — по 2;
- в Анапе и Армавире, а также в Апшеронском, Каневском, Кущевском, Староминском, Тихорецком, Тбилисском, Щербиновском, Гулькевичском и Крымском районах — по 1.
Читайте также:
Всего за время пандемии на Кубани коронавирус выявили у 26 тыс. 409 человек, в том числе у 2 тыс. 198 детей. Показатель заболеваемости достиг 465,3 случаев на 100 тыс. населения.
По данным регионального минздрава, 17 тыс. 811 пациентов выздоровели (+115 за последние сутки). За все время на Кубани власти официально подтвердили 836 смертей от ковида (+14 новых летальных исходов). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 128 пациентов, еще 5 — на ЭКМО.
К 24 декабря к кубанским медикам обратились 130 тыс. 593 жителя региона с подозрением на коронавирус. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 5 тыс. 955 человек, еще 9 тыс. 805 кубанцев наблюдаются в поликлиниках. Лаборатории края провели за все время 1 млн 992 тыс. 262 исследования на COVID-19, из них 12 тыс. 425 — за последние сутки.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.