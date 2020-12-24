В России зарегистрировали почти 30 тыс. новых случаев ковида за сутки. Это абсолютный рекорд

Федеральный оперштаб 24 декабря сообщил о 29 тыс. 935 новых заболевших коронавирусом. Из них 185 случаев зафиксировали на Кубани

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 29 тыс. 935 жителей России. Это максимальный показатель за все время пандемии. По всей стране умерли 635 человек, еще 26 тыс. 890 пациентов были выписаны с выздоровением, написал RT. Всего к 24 декабря в России зарегистировали 2 млн 963 тыс. 688 инфицированных ковидом, 53 тыс. 96 смертей и 2 млн 370 тыс. 857 случаев выздоровления.

Самый большой суточный прирост заболевших за прошлый день традиционно наблюдается в столичных регионах: в Москве — 8 тыс. 203, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 756, в Московской области — 1 тыс. 538. На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 383, Крым — 355, Ставропольский край — 242, Краснодарский край — 185 , Дагестан — 157, Чечня — 141, Кабардино-Балкария — 102, Ингушетия — 92, Адыгея — 91, Карачаево-Черкесия — 90, Северная Осетия — 90, Севастополь — 81.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 185 носителей коронавируса выявили в 28 муниципалитетах. В числе заразившихся 88 мужчин и 97 женщин в возрасте до 93 лет. Также ковид подтвердился у 10 детей, младшему из которых 1 месяц .

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 61;

в Новороссийске — 15;

в Сочи — 12;

в Темрюкском районе — 11;

в Белореченском районе — 10;

в Абинском, Выселковском и Северском районах — по 9;

в Курганинском районе — 8;

в Горячем Ключе и Ейском районе — по 6;

в Туапсинском районе — 5;

в Кореновском, Лабинском и Павловском районах — по 3;

в Брюховецком и Кавказском районах — по 2;

в Анапе и Армавире, а также в Апшеронском, Каневском, Кущевском, Староминском, Тихорецком, Тбилисском, Щербиновском, Гулькевичском и Крымском районах — по 1.

Всего за время пандемии на Кубани коронавирус выявили у 26 тыс. 409 человек, в том числе у 2 тыс. 198 детей . Показатель заболеваемости достиг 465,3 случаев на 100 тыс. населения. По данным регионального минздрава, 17 тыс. 811 пациентов выздоровели (+115 за последние сутки). За все время на Кубани власти официально подтвердили 836 смертей от ковида (+14 новых летальных исходов). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 128 пациентов, еще 5 — на ЭКМО.