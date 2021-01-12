В Сочи завели уголовное дело на мужчину, который пытался зарезать собаку

В начале января в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения на улице Альпийской (Внимание! Запись содержит сцены жестокости. Если вы не уверены, что готовы к этому, не смотрите видео). На кадрах видно, как собака медленно идет по дороге, а за ней следует мужчина. Когда собака отошла на обочину, мужчина подошел к ней и несколько раз ударил ножом по горлу и в живот, а потом бросил умирать. Раненого пса нашли соседи и отвезли в ветеринарную клинику, где его прооперировали.

По данным паблика «ЧП Сочи», хозяин бордского дога по имени Килл умер. Позже у его жены появился новый мужчина, который и пытался убить питомца.