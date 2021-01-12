В Сочи завели уголовное дело на мужчину, который пытался зарезать собаку
Полиция Сочи 11 января возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными
В начале января в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения на улице Альпийской (Внимание! Запись содержит сцены жестокости. Если вы не уверены, что готовы к этому, не смотрите видео). На кадрах видно, как собака медленно идет по дороге, а за ней следует мужчина. Когда собака отошла на обочину, мужчина подошел к ней и несколько раз ударил ножом по горлу и в живот, а потом бросил умирать. Раненого пса нашли соседи и отвезли в ветеринарную клинику, где его прооперировали.
По данным паблика «ЧП Сочи», хозяин бордского дога по имени Килл умер. Позже у его жены появился новый мужчина, который и пытался убить питомца.
4 января полицейские нашли и задержали подозреваемого в нападении на собаку. Им оказался 38-летний уроженец Волгоградской области. Он сознался в содеянном и объяснил, что решил убить пса, потому что тот набросился на его пасынка. При этом соседи сочинки рассказали, что знают Килла с щенячества, и он никогда не бросался на людей. Люди отметили, что пёс выглядел неухоженным и недокормленным.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), сообщили 11 января в пресс-службе УВД по Сочи. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.
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