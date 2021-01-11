На Кубани в очном режиме начали работать все школы, кроме одной
Оперштаб Краснодарского края 11 января рассказал, что школьники региона начали учиться в штатном режиме
Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Последний раз его продлили до 13 января. В декабре власти сообщали, что число школьников на дистанционке из-за коронавируса увеличилось в 3 раза и достигло 10 тыс. человек.
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Всего к занятиям приступили более 700 тыс. школьников Кубани. Однако для 94 детей школы № 11 Калининского района продлили каникулы, потому что там заболели учителя. Все остальные учебные заведения возобновили очные занятия после каникул, уточнили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.
Кроме того, в регионе работают все детские сады. Только 18 воспитанников одной группы в детсаду Приморско-Ахтарского района отправили на карантин по гриппу и ОРВИ, добавили в краевом оперштабе.
Учреждения высшего образования с 30 декабря находятся на каникулах. Колледжи и техникумы будут отдыхать с 29 декабря по 12 января.
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