На Кубани в очном режиме начали работать все школы, кроме одной

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Последний раз его продлили до 13 января. В декабре власти сообщали, что число школьников на дистанционке из-за коронавируса увеличилось в 3 раза и достигло 10 тыс. человек.

Всего к занятиям приступили более 700 тыс. школьников Кубани. Однако для 94 детей школы № 11 Калининского района продлили каникулы, потому что там заболели учителя. Все остальные учебные заведения возобновили очные занятия после каникул, уточнили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.

Кроме того, в регионе работают все детские сады. Только 18 воспитанников одной группы в детсаду Приморско-Ахтарского района отправили на карантин по гриппу и ОРВИ, добавили в краевом оперштабе.

Учреждения высшего образования с 30 декабря находятся на каникулах. Колледжи и техникумы будут отдыхать с 29 декабря по 12 января.