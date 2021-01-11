СК начал проверку после обрушения заснеженного купола спорткомплекса в Краснодаре

Напомним, накануне в Краснодаре выпал сильный снег, который парализовал работу местного аэропорта и общественного транспорта. Во время разгула стихии в городе повалило деревья, а также под тяжестью снега обрушился воздухоопорный купол спортивного комплекса «Екатеринодар» на улице Восточно-Кругликовской. Занятие у детей закончилось за час до обрушения, поэтому никто не пострадал.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 11 января рассказали, что организовали доследственную проверку по факту обрушения купола. Следователи изучат строительную документацию спорткомплекса. Во время проверки установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, ответственных за расчистку снега на куполе.

Вице-мэр Краснодара Антон Смертин днем 11 января уточнил в своем телеграм-канале, что основную часть работ по очистке от снега воздухоопорного купола спорткомплекса уже завершили. Около 40 человек работали до 4:00 и сегодня в течение дня. Снег поднимали с помощью автокрана.